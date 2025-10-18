El Ayuntamiento presenta su Plan de Acción para la regeneración de la colonia Casa de Campo (Latina)

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha presentado hoy el Plan de acción para la regeneración de la colonia Casa de Campo, dentro del marco del Plan Regenera Madrid. En el acto, González ha estado acompañado por el concejal del distrito de Latina, Alberto González, y representantes de la Asociación de Vecinos del barrio.

Durante la visita, el delegado ha recorrido la superficie de la colonia, declarada Área Preferente para el Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), y ha explicado las líneas de trabajo previstas para mejorar la accesibilidad, la movilidad y la calidad del espacio público.

“El Plan Regenera funciona porque contamos con los vecinos y con los representantes del distrito. Ellos, que viven en estas calles y las pasean, saben mejor que nadie cuáles son los espacios que más necesitan ser intervenidos”, ha señalado González, destacando la importancia de la participación ciudadana en la transformación de los barrios.

Casa de Campo es una Unidad de Regeneración que cuenta con 12.829 habitantes, una superficie de 35,50 hectáreas y 4.839 viviendas. El barrio presenta una elevada antigüedad edificatoria (más de 60 años), aceras estrechas, ausencia generalizada de ascensores y numerosas barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad peatonal. Además, posee una proporción destacada de espacios colectivos municipales y una ubicación estratégica junto a la Casa de Campo y el arroyo Meaques.

El delegado también ha recordado que las obras de soterramiento de la A-5 (Paseo Verde del Suroeste), situadas en el límite del barrio, “añaden complejidad a la intervención prevista, pero también reducen la urgencia de nuevas actuaciones en comparación con otras unidades de regeneración del distrito”.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha propuesto que el Plan de acción de la Casa de Campo sea el tema del concurso internacional Europan 18, en el que jóvenes profesionales europeos reflexionarán sobre cómo abordar la regeneración urbana desde la escala de barrio, con especial atención al papel de los espacios libres colectivos.

“El objetivo del Plan Regenera es hacer barrios más saludables reforzando la identidad del propio barrio. Lo estamos haciendo desde el punto de vista social (cohesionado e integrador), ambiental (verde y sostenible) y funcional (accesible y seguro)”, ha explicado González.

Regularizar la propiedad del espacio público

“Lo fundamental del Plan Regenera es que ponemos en marcha algo que hasta ahora no se había podido hacer: regularizar la propiedad del espacio público para poder acometer obras y llevar el mantenimiento por parte del ayuntamiento en todos estos los espacios privados de uso público. En Casa de Campo esta situación es especialmente acusada, y por eso nuestro papel es esencial”, ha añadido.

El Plan Regenera Madrid es un instrumento estratégico de planificación urbanística que actúa sobre la ciudad construida antes de 1985, especialmente en los barrios más degradados. En su primera fase, el plan intervendrá en catorce distritos, con un acuerdo marco de 141 millones de euros, beneficiando a 1,2 millones de viviendas y 2,6 millones de madrileños, lo que supone el 75 % de la población de la ciudad.

“Nuestro compromiso por la vivienda no se limita a la construcción o rehabilitación de edificios, sino también a la mejora de la calidad de vida en el barrio. Nuestro hogar es mucho más que las paredes donde vivimos; también es el espacio donde hacemos vida con nuestros vecinos”, ha concluido González.