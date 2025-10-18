Tetuán celebra su Feria de Entidades 2025 con 60 estands y talleres

La Feria de Entidades de Tetuán 2025 se ha celebrado esta mañana en la plaza de la Remonta con más de 60 estands de diferentes organizaciones. Este encuentro, organizado por la plataforma Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán con el apoyo de la Junta Municipal, ha servido para informar a los vecinos sobre los recursos sociales, proyectos y actividades gratuitas disponibles en el distrito.

La concejala Paula Gómez-Angulo ha inaugurado “esta feria que hace visible lo que ya funciona en Tetuán: proyectos útiles, abiertos y cercanos para que cada vecino sepa dónde acudir y encuentre respuesta”.

Además de los estands, las entidades han ofrecido talleres gratuitos a los asistentes, que han podido participar en juegos de memoria, yincanas, talleres de creación de pulseras, imanes o marcapáginas, entre otras actividades. Por su parte, los grupos Pinha y Wrong Faces, miembros de la escuela de música y agrupación vecinal Suena Tetuán, han actuado en directo.

La Junta Municipal de Tetuán colabora en este encuentro vecinal que reúne a entidades, organizaciones de carácter social y varias ONG. También participan con talleres y estands los servicios sociales de Tetuán, así como otros organismos municipales como el Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa.