Madrid homenajea a los 293 efectivos de Seguridad y Emergencias jubilados en 2024

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha presidido esta mañana el acto de homenaje a los 293 profesionales de los servicios municipales de Seguridad y Emergencias que se jubilaron a lo largo de 2024, reconociendo así su entrega, profesionalidad y compromiso con la ciudad durante décadas de servicio público.

De los homenajeados, 234 pertenecen a la Policía Municipal, 52 al Cuerpo de Bomberos y siete a SAMUR-Protección Civil. Todos ellos han sido testigos y protagonistas de algunos de los momentos más relevantes de la historia reciente de Madrid, “siempre desde la primera línea y con una vocación de servicio ejemplar”, tal y como ha señalado el alcalde.

Durante el acto, los homenajeados han recibido un diploma conmemorativo y un recuerdo como símbolo del agradecimiento de la ciudad por su labor incansable. “Queremos poner de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de sus servicios de emergencias, que siempre han estado del lado de los madrileños tanto en su trabajo diario como en los peores momentos que ha atravesado nuestra ciudad e, incluso, más allá de nuestras fronteras”, ha destacado el alcalde.

Desde que Almeida se hizo con el bastón de mando municipal, el Ayuntamiento ha impulsado una modernización profunda y continua de los servicios de emergencia. Así, se han renovado instalaciones, uniformes, vehículos y herramientas de trabajo, al tiempo que se ha reforzado la plantilla. El objetivo es alcanzar los 10.000 efectivos antes de 2027, agilizando todas las convocatorias posibles para mejorar la capacidad de respuesta.

“Madrid ha cambiado y con ello voy a ir lo han hecho nuestros servicios de emergencia. Pero si algo no ha cambiado es la entrega de todos sus miembros. Sois un orgullo para esta ciudad, sus ángeles de la guarda y la mejor garantía de que seguiremos siendo una de las capitales más seguras del mundo”, ha concluido Almeida.

Fotos: Ayuntamiento de Madrid.