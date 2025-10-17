Luz verde a nuevas pantallas antirruido y antigrafiti en la A-6 a su paso por Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1,015 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras para la corrección de niveles sonoros en la Autovía A-6 de Madrid, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 12,600 y 13 en el distrito de Moncloa-Aravaca. El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

El citado tramo ya cuenta con 340 metros lineales de pantallas instaladas entre los km 12,74 y 12,89 de la A-6 en su margen derecha, con alturas entre 2 y 4,80 metros. Sin embargo, se ha constatado que dichas pantallas no son suficientes y por ello se plantea aumentar su longitud y su altura.

Así, tras esta actuación el tramo contará con un total de 183,12 metros lineales de pantallas con alturas comprendidas entre 4 y 6 metros. Las pantallas tendrán una parte metálica y otra de metacrilato y para mejorar su comportamiento estético las pantallas estarán dotadas de fábrica de un tratamiento antigrafiti.

Esta operación permitirá una reducción significativa de la contaminación acústica, mejorando el bienestar de los ciudadanos y demostrando el compromiso de la administración con la creación de entornos urbanos más saludables y sostenibles.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 725,7 millones de euros desde junio de 2018 en la Comunidad de Madrid, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.