La 4ª Marcha Positiva vuelve este sábado a Madrid para reivindicar la «dignidad y visibilidad» de las personas con VIH

Este sábado, 18 de octubre, se celebra la cuarta Marcha Positiva, una jornada clave en la respuesta al estigma asociado al VIH en la que organizaciones sociales, representantes institucionales y sociedad civil salen a la calle para reivindicar la dignidad y visibilidad de las más de 150.000 personas con el VIH en España.

La marcha partirá del Ministerio de Sanidad a las 12:30 horas, y recorrerá el trayecto hasta el Museo Reina Sofía, donde se realizará la lectura del manifiesto, habrá actuaciones y tendrá lugar un acto de visibilidad de personas con el VIH, entre ellas las protagonistas de las dos campañas de comunicación que ha lanzado este año el Pride Positivo de Cesida, la Coordinadora estatal de VIH y sida.

Bajo el lema «Ante el estigma, somos la respuesta», el Pride Positivo afronta esta jornada con más fuerza que nunca y aspira a superar los 5.000 asistentes de la pasada edición. La marcha es una de las citas clave de un mes de octubre repleto de actividades culturales y reivindicativas entre las que destaca la primera edición de los Premios Jancho Barrios, un homenaje al legado de Juan Ramón Barrios Llanos, “Jancho”, figura esencial en el activismo comunitario frente al VIH.

La Marcha Positiva se ha consolidado como una cita anual imprescindible para las organizaciones e instituciones que abordan la realidad del VIH en España, así como el conjunto de la sociedad civil que se moviliza en favor de los derechos humanos. Desde su nacimiento en 2022, el Pride Positivo crece cada año en apoyo y participación, convocando a un número cada vez mayor de personas comprometidas. Una visibilidad y apoyo crecientes, también de representantes institucionales y figuras públicas, que reflejan el impacto y la importancia de la marcha en la lucha por la dignidad y los derechos de las personas con el VIH.

El lema de la pancarta de cabecera es «Ante el estigma, somos la respuesta», y la portarán personas con el VIH, miembros de las entidades de Cesida y personas invitadas. La pancarta institucional irá en segundo lugar con el lema «I=I, sin excusas para la discriminación«, y estará compuesta por representantes de administraciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de otros movimientos sociales. Habrá un segundo bloque formado por los grupos de CESIDA «Mujeres VIHvas» y «Generación Positiva». Y, a continuación, marcharán las organizaciones que forman la coordinadora agrupadas por comunidades autónomas, mostrando el carácter estatal de la marcha.

La ministra de Sanidad, Mónica García, participará en la movilización junto a representantes del Ministerio de Igualdad, partidos políticos y organizaciones sindicales. Multitud de figuras públicas ya han mostrado su apoyo al Pride Positivo y han llamado a la participación en la cuarta Marcha Positiva a través de vídeos difundidos en las redes sociales de la entidad, entre los que destacan nombres como la propia Mónica García (Más Madrid), Reyes Maroto (PSOE), Mónica Oltra (Iniciativa del Poble Valencià), Irene Montero (Podemos), Carla Antonelli (Más Madrid) o Juan Fernando López Aguilar (PSOE).

Desde Cesida recuerdan que no es una marcha solo para quienes tienen el VIH, sino para cualquiera que defiende que el estigma debe acabar. En palabras de Toni Poveda, director de la entidad, “queremos sacar del armario el estigma y la discriminación y todas esas situaciones que provocan que haya gente que todavía, y de forma muy justificada, no quiera ser visible. Queremos reivindicar la dignidad de las personas con el VIH”.