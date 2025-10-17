Cultura y Ocio

El Circo Price estrena en España la nueva creación de Cirque Le Roux

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge por primera vez en España Entre chiens et louves (Entre perros y lobas), el tercer montaje de la compañía francesa Cirque Le Roux, reconocida internacionalmente por su fusión de acrobacia, teatro y estética cinematográfica.

Una epopeya visual sobre la memoria, la revolución y la emancipación

Entre chiens et louves (Entre perros y lobas) es un viaje poético a través del tiempo y de la historia colectiva. Tres mujeres habitan el mismo espacio en tres momentos distintos —1870, 1960 y 2022—, reflejando los vínculos entre generaciones, los deseos de libertad y las continuidades de los conflictos sociales.

Con un lenguaje escénico que combina técnicas circenses, danza, teatro y recursos visuales inspirados en el cine, la obra propone una experiencia sensorial donde el cuerpo y la memoria se entrelazan para contar una historia sobre resistencia, emancipación y esperanza. El escenario, vertical y cambiante, actúa casi como un decorado cinematográfico en el que ocho intérpretes conducen al público a través de una aventura épica que mezcla comedia, acrobacia y poesía física.

Cirque Le Roux, creadores del ciné-cirque

Fundado en 2014, Cirque Le Roux es uno de los nombres más innovadores del circo contemporáneo francés. La compañía se caracteriza por su fusión de virtuosismo técnico, sensibilidad humana y una cuidada estética visual.

Tras el éxito internacional de The elephant in the room (2015) y La nuit du cerf (2019), nominada al Premio Molière a la creación visual, el grupo vuelve con una propuesta que confirma su maestría en el ciné-cirque, un formato que combina la precisión acrobática con una narrativa cinematográfica. Estrenado en Le Bon Marché Rive Gauche de París, Entre chiens et louves conquistó al público y la crítica por su originalidad y su capacidad para transformar el circo en una experiencia emocional y visualmente deslumbrante.

El Teatro Circo Price, espacio de referencia del circo contemporáneo

Con este estreno, el público madrileño tendrá la oportunidad de descubrir una obra que combina belleza, fuerza y reflexión en un formato único, donde cada gesto y cada acrobacia cuentan una historia sobre la resistencia, la transformación y la esperanza. El Teatro Circo Price reafirma así su compromiso con la innovación escénica y la diversidad del lenguaje circense, acogiendo propuestas que fusionan disciplinas y amplían los horizontes del arte en vivo.

