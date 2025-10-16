Madrid incrementa la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) con 28.000 madrileños durante el primer semestre del año

El Ayuntamiento de Madrid continúa incrementando la formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), llegando a más ciudadanos para convertirles en el primer eslabón de la ‘cadena de la vida’: en lo que va de año, SAMUR-Protección Civil ya ha formado a alrededor de 28.000 madrileños en estas técnicas. El año pasado fueron más de 51.500, un 16 % más que en 2023 y un 50 % más que en 2022.

Así lo ha destacado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada hoy, a la que ha informado de este esfuerzo formativo municipal, coincidiendo con el Día Mundial de la Parada Cardíaca.

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), ha organizado una formación masiva hoy con más de 300 escolares en la plaza de Oriente. Además, el Colegio de Médicos ha organizado otra, con la colaboración de SAMUR-PC y de SUMMA 112.

Los profesionales y voluntarios de SAMUR-PC imparten a diario formaciones en colegios, institutos y entidades sociales de la ciudad, además de reforzar su presencia en eventos multitudinarios y espacios públicos para sensibilizar sobre la importancia de que los ciudadanos aprendan estas técnicas. Algunas de las últimas jornadas donde han participado estos profesionales son el Día del Deporte Olímpico, el pasado fin de semana en El Retiro; el Día de las Profesiones en la plaza de Colón, el 25 de septiembre; así como formaciones en el Centro Cultural La Vaguada durante el mes de septiembre. SAMUR-PC también estará presente en otras citas destacadas como la Media Maratón de Moratalaz, el sábado 8 de noviembre, donde se ofrecerán talleres abiertos al público para aprender estas maniobras básicas.

Formación virtual: un nuevo canal con gran potencial

“Este tipo de iniciativas son fundamentales, porque cada ciudadano es un eslabón crucial de la ‘cadena de la vida’ y es muy importante saber actuar ante una parada cardíaca hasta que llegan los servicios sanitarios”, ha valorado Sanz, que también ha puesto en valor el lanzamiento el pasado mes de abril de la nueva plataforma de formación virtual de SAMUR-PC (tueressamurpc.madrid.es), “una iniciativa pionera en la que se pone la tecnología al servicio de la vida para llegar a más ciudadanos y mejorar la calidad de la formación”, ha indicado. Desde entonces se han formado más de 300 madrileños.

El uso de la plataforma es muy sencillo: tras registrarse se pueden realizar cursos digitales que abordan los aspectos más importantes de la detección de una parada cardiaca, la forma de avisar a los servicios de urgencias y las maniobras básicas. Duran alrededor de media hora y tras concluirlos, se obtiene un diploma honorífico.

Además, los inscritos podrán consultar en la plataforma las actividades presenciales que se organicen donde entrenar con maniquíes y desfibriladores las técnicas aprendidas a distancia. Las personas formadas presencialmente que quieran ampliar su formación, además, pueden utilizar la plataforma digital para visualizar más contenido, vídeos de apoyo y herramientas para mejorar.

Uno de los mayores desafíos a la hora de salvar vidas es la detección temprana de una parada cardiaca. Por esta razón, cuantos más ciudadanos estén formados como alertantes y primeros respondientes (quienes detectan una emergencia, llaman al 112 y comienzan a practicar maniobras RCP —guiados telefónicamente por los técnicos de emergencias de la central de comunicaciones de SAMUR-PC— hasta la llegada de los sanitarios), más eficaz será la cadena de vida.

El crecimiento de la actividad formativa ha sido posible gracias, en gran parte, a la incorporación constante de nuevos voluntarios, que se suman al equipo con el objetivo de extender el conocimiento de estas técnicas salvavidas a toda la población.