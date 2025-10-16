El Ayuntamiento da luz verde al Plan Especial para mejorar las instalaciones de la Armada en Hortaleza y construir una residencia para 450 militares

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde hoy al acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Plan Especial para mejorar las instalaciones militares de la Armada Española que se sitúan en el distrito de Hortaleza. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Con este acuerdo, se crea una nueva área de planeamiento específico, denominada ‘Servicios de la Armada, calle Trinquete’, que afecta a las parcelas que se sitúan entre la calle del Velacho Bajo, 2, 4 y 4B y la calle del Trinquete, 20. Ninguna de ellas está sujeta a protección del patrimonio cultural, histórico, artístico o natural.

El 12 de diciembre de 2023, Patrimonio de la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa instó al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento a iniciar el expediente de un plan especial para estas parcelas del Estado.

La justificación de esta operación era proporcionar un marco regulatorio que responda a la necesidad de disponer de instalaciones militares para la Armada Española, de modo que se alcancen los objetivos de formación y adiestramiento recogidos en la Ley para la Defensa Nacional, para lo que se precisa una residencia logística de la Armada que permita el alojamiento temporal para 450 militares de tropa y marinería. Del mismo modo, se mejora la funcionalidad de las parcelas municipales con la regulación de sus linderos.

Actualmente, la parcela de Velacho Bajo, número 2 se encuentra destinada a zona verde. La parcela de la calle del Velacho Bajo, número 4, calificada de equipamiento básico, se utiliza como aparcamiento sin pavimentar. Las del Trinquete, 20 y del Velacho Bajo, 4B son de equipamiento privado y se encuentran sin edificar.

Cuatro objetivos para el nuevo ámbito

La propuesta del plan especial consiste en dividir el ámbito en tres recintos con cuatro objetivos para su ordenación. Primero, mejorar las dimensiones y funcionalidad de las parcelas municipales de zona verde y de equipamiento básico, manteniendo su superficie y calificación.

En segundo lugar, conectar los espacios verdes del ámbito con los de su entorno inmediato, garantizando la continuidad del corredor ecológico integrado en el sistema ambiental existente a lo largo de la carretera de la Estación de Hortaleza.

Por otra parte, mejorar las posibilidades de aprovechamiento de la parcela de equipamiento básico del ámbito mediante el aumento de la dimensión del lindero frontal e incrementar su edificabilidad máxima hasta los 2.247 metros cuadrados.

Por último, localizar una edificabilidad máxima de hasta 13.000 metros cuadrados para la red pública supramunicipal de equipamientos, de uso dotacional de servicios públicos de la Defensa, donde se prevé construir la residencia logística de la Armada Española, que remata el trazado edificatorio del sector urbano de Manoteras, respetando los ejes de la trama existente y su densidad constructiva.

El número máximo de alturas permitidas será de ocho plantas (incluyendo planta baja) de forma coherente a las edificaciones del entorno.

La propuesta contempla la modificación del uso cualificado de las parcelas de la Armada, pasando de equipamiento privado y deportivo a uso dotacional de servicios colectivos en su clase de servicios públicos y en nivel de implantación singular.