Madrid contará con 28 nuevas viviendas para alojar y atender a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el nuevo contrato del programa ‘Housing First. Madrid, hogares para la autonomía’, con el que ofrece alojamiento y atención socioeducativa en viviendas a personas en situación de calle.

Tal como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, el nuevo pliego contempla importantes novedades respecto al actual: el número de viviendas aumenta de 100 a 128; las plazas se incrementan, pasando de 100 a 142, y se amplían los profesionales. Un refuerzo en los recursos que ha permitido crear un lote específico de 40 viviendas en las que se proporcionará acogida e intervención social a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad comenzó a aplicar esta metodología ‘Housing First’ en el año 2022, demostrando ya entonces el compromiso del Consistorio con la implantación de las tendencias más innovadoras en la atención al sinhogarismo en Europa. En estos tres años, el programa se ha consolidado y ahora evoluciona con un nuevo contrato que tiene una inversión asignada de 2,3 millones de euros y que se ejecutará a partir del próximo mes de marzo de 2026 por un periodo de 12 meses, con posibilidad de prórroga de 24 meses adicionales.

A través de este servicio, el Ayuntamiento de Madrid facilita el acceso a una vivienda a personas en situación de calle e inicia con cada usuario una atención social individualizada. Mediante el acompañamiento profesional, se apoya a estas personas para que adquieran una autonomía económica que les permita acceder a otra vivienda por sí mismos y sin más apoyo que los sistemas de protección normalizada.

Para mejorar este recurso, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) han reforzado su colaboración. Hasta ahora, EMVS Madrid ponía a disposición del área social un total de 65 viviendas para desarrollar este programa, pero gracias a un nuevo convenio entre ambas partes se ha ampliado el número de viviendas hasta las 93.

142 plazas e intervención individualizada

El contrato vigente incluye 100 viviendas dirigidas a personas en situación de calle mayores de 18 años. El nuevo pliego contempla ofrecer este servicio a través de dos lotes que suman 142 plazas. El primero se dirigirá al alojamiento e intervención social de hombres con larga trayectoria en calle y jóvenes sin hogar de 18 a 25 años. Dispondrá de un total de 88 viviendas: 53 de ellas pertenecientes a EMVS Madrid y 35 del mercado privado. De ellas, 74 serán viviendas individuales y 14 dotadas con dos habitaciones. Por tanto, el número de usuarios que podrán beneficiarse de este recurso asciende a 102.

Por otro lado, el segundo lote se dirige al alojamiento y atención social de mujeres en situación de grave exclusión víctimas de violencia de género. En concreto, este lote 2 está compuesto por 40 viviendas individuales pertenecientes a EMVS Madrid en los que las mujeres recibirán un acompañamiento ajustado a sus necesidades. El Ayuntamiento ya dispone de recursos especializados en la atención a mujeres sin hogar víctimas de violencia machista, como lo es el centro de acogida Beatriz Galindo, y ahora refuerza la asistencia a estas mujeres en situación de máxima vulnerabilidad con la incorporación, por primera vez, de un programa que se desarrolla en viviendas.

Los usuarios serán derivados al programa desde la Puerta Única de Entrada (PUE), que coordina el acceso a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.

En 2024, fueron atendidas a través del programa ‘Housing First. Madrid, hogares para la autonomía’ un total de 104 personas: 76 hombres y 28 mujeres. En el primer semestre de 2025 se han contabilizado 102 usuarios: 75 hombres y 27 mujeres.

Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar

El Ayuntamiento de Madrid mantiene un compromiso firme y tangible con la asistencia a las personas sin hogar en la ciudad. A través de la Estrategia Dignitas, que pone el foco en recuperar los proyectos de vida de estas personas a partir del reconocimiento de su dignidad, se articula la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar, dotada con 1.200 plazas

Dicha red la conforman seis centros de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca) especializados en perfiles concretos para proporcionar la atención más adecuada a sus necesidades. Además, el Consistorio cuenta con programas que se desarrollan en viviendas y que aplican las metodologías innovadoras ‘Housing First’ y ‘Housing LED’ y con dos programas de atención temprana del sinhogarismo dirigidos a mujeres (‘No Second Night’) y a jóvenes de entre 18 y 25 años (‘A Tiempo’).