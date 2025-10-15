El Gobierno de España construirá 508 viviendas asequibles y un centro de memoria en la antigua cárcel de Carabanchel: se propondrá también un hospital

El Ministerio de Vivienda y el PSOE-M se han reunido con 12 asociaciones de vecinos de los distritos madrileños de Carabanchel y Latina para informarles sobre la transmisión al SEPES, la Entidad Pública Empresarial del Suelo dependiente del ministerio, de 27.000 metros cuadrados que pertenecían a la antigua cárcel de Carabanchel y en los que se construirán 508 viviendas asequibles y otras dotaciones.

El traspaso al SEPES se ha producido en el Consejo de Ministros celebrado este martes y materializa el impulso de uno de los ejes principales del Plan de Vivienda para 2026-2030 del Gobierno de España para «facilitar la construcción de vivienda protegida que palie la enorme crisis en el acceso que afecta a miles de madrileños y madrileñas». Además de las 508 viviendas proyectadas, también se va a proponer la construcción de un hospital y, al tratarse de un espacio con pasado franquista, se quiere crear un espacio de memoria.

A la reunión con los representantes vecinales ha asistido el secretario general del PSOE-Madrid, Óscar López, quien ha subrayado que ¨la vivienda es el principal problema de los madrileños. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid del Partido Popular han decidido no hacer nada, pero el gobierno de España va a seguir apostando por la construcción de vivienda pública, también por la regulación de los pisos turísticos, por la eliminación de las golden visa y por la aplicación de una ley estatal que garantice que la vivienda sea un derecho y no el negocio de unos pocos”.

También han estado presentes el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana David Lucas; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, así como concejales de los dos distritos y representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

En este desarrollo urbanístico, además de las 508 viviendas con precio asequible y protección indefinida, se prevén 39.000 metros cuadrados para un hospital, 23.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros 2.000 para equipamiento social.

«La consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar, a la altura de la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, pasa por elevar el parque público de este país (3,4%) hasta estándares europeos (en torno al 8%); y para ello, este Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, incide en su apuesta por poner todos los recursos y suelos del Estado a disposición de las políticas públicas de vivienda», ha incidido.

Ya se han incorporado 2.500 suelos al SEPE (suelos de Sareb y del Estado) y 40.000 viviendas de Sareb y otras de las AGE. La empresa desarrollará diferentes operaciones en toda España siendo la más significativa la de Campamento con 211 hectáreas y 10.700 viviendas todas ellas asequibles y con protección indefinida.

En el caso de la Comunidad de Madrid, «con más dificultades que otras autonomías, sería esencial que el gobierno del Partido Popular aplicara la ley estatal de vivienda, lo que facilitaría el acceso al alquiler a un millón de madrileños y beneficiaría a medio millón de arrendatarios que pagarían menos impuestos».