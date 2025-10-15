ComunidadNoticias

Ayuso viajará a Texas (EEUU) para visitar Amazon, Cloudera y el GP de Fórmula 1 en Austin

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciará este jueves un viaje institucional de cinco días a Austin, la capital del estado norteamericano de Texas, con una agenda económica centrada en la visita a grandes empresas tecnológicas mundiales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera.

Díaz Ayuso, en su quinto viaje a EEUU, mantendrá un encuentro con directivos de empresas con el objetivo de atraer inversiones a la región, además de celebrar una reunión institucional con representantes de The Texas University, uno de los principales centros públicos de educación superior del país y entre las mejores universidades mundiales.

La presidenta madrileña tendrá también en su agenda de trabajo una reunión institucional con el alcalde de Austin, Kirk Watson, y aprovechará su estancia en la ciudad para asistir al Gran Premio de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 que se disputará este próximo fin de semana en el Circuito de las Américas.

