Aprobados 11 millones de euros para el mantenimiento de los 300 km de Metro de Madrid

La Comunidad de Madrid destinará 10,9 millones de euros al mantenimiento integral de las vías de metro, con el objetivo de reforzar la seguridad y fiabilidad de una red que supera los 300 kilómetros de longitud. El Consejo de Gobierno ha conocido la propuesta de adjudicación de asistencia técnica elaborada por la compañía pública, estructurada en tres contratos diferenciados, con un plazo de ejecución de cuatro años.

Esta cuantía se suma a los 53 millones de euros recientemente aprobados para la conservación de las infraestructuras del suburbano. Con ambas actuaciones, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con la modernización de las instalaciones de Metro de Madrid, cuya red es esencial para la movilidad de los más de 715 millones de usuarios que utilizaron el servicio en 2024.

Los trabajos, que comenzarán en los próximos días, se realizarán en horario nocturno para no interferir en el servicio habitual que se ofrece a los viajeros y, así, garantizar la plena disponibilidad de todas las líneas durante el día.

Esta actuación permitirá mantener los niveles óptimos de circulación de los trenes, reduciendo avisos e incidencias en la red y evitando vibraciones, ruidos y desgastes. De este modo, se mejora la fiabilidad y durabilidad del estado de las vías, así como la calidad y la comodidad de los usuarios en sus trayectos.