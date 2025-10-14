Yolanda Hidalgo lidera la candidatura alternativa de IU Madrid para la II Asamblea Regional

Un sector numeroso de la federación madrileña de Izquierda Unida, en el que se ubican algunas de sus figuras más reconocidas, presenta el documento “La IU que necesitamos para el Madrid que queremos” y una candidatura alternativa para “volver a situar a Izquierda Unida como esa organización fiable, arraigada y trabajadora que sea útil a la clase obrera”. Esto ocurre en un momento crítico para la federación, que se quedó sin representación en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, un importante revés para la organización.

Izquierda Unida Madrid celebrará el 15 y 16 de noviembre su II Asamblea Regional, donde se elegirá una dirección renovada. El documento político alternativo propone una alternativa al “Madrid como laboratorio del neoliberalismo”, hace autocrítica y señala que IU Madrid no ha logrado convertirse en el instrumento político capaz de transformar el tablero madrileño.

Critica «la irrelevancia autonómica, el abandono de los vínculos con movimientos sociales y la falta de oposición a la derecha», aunque afirma que existen «bases sólidas para una nueva etapa». “Sin Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid no se cambia. Somos una palanca de cambio”, sostienen desde la candidatura, integrada por militantes del PCE, Frente Amplio, Izquierda Republicana y Debate y Programa.

El proyecto alternativo cuenta con el apoyo de referentes municipalistas de IU, especialmente en Rivas y Alcorcón, y con personas de asambleas de base de Madrid ciudad y pueblos de la Comunidad.

El 13 de octubre, eligieron a Yolanda Hidalgo como cabeza de lista. Esta teleoperadora de clase trabajadora, “muy del Sur”, encabeza un equipo paritario, con equilibrio territorial y presencia de sectores históricamente infrarrepresentados como migrantes o personas con discapacidad. Aspiran a una IU “que llegue a todos los rincones” y refuerce su arraigo territorial.

Destacan dos propuestas ausentes en el documento de la dirección saliente:

Una estructura democrática y participativa para IU Madrid Ciudad.

para IU Madrid Ciudad. Una Comisión de Cuidados “para llevar los cuidados a la organización”, inspirada en la creada por IU Federal.

También se comprometen a reforzar las asambleas locales y redes sectoriales.

Critican que la dirección saliente “no hace autocrítica” ni propone cambios sustanciales y buscan alinear la federación madrileña con la nueva hoja de ruta federal, corrigiendo “una política de alianzas errática que ha debilitado a la izquierda”.

Defienden “la IU que no se paraliza por la nostalgia, sino que celebra a su militancia comprometida” y llaman a construir “una dirección a la altura de la militancia”.

Antecedentes del debate: el giro federal de mayo de 2024

En mayo de 2024, Antonio Maíllo ganó las primarias federales con el 53,4% de los votos. El actual coordinador madrileño, Álvaro Aguilera, no logró la mayoría ni en su territorio.

Las candidaturas cercanas a Maíllo y Sira Rego han unido esfuerzos para trasladar la mayoría federal a Madrid, defendiendo una voluntad unitaria e integradora para que IU recupere presencia en la movilización y la institución.

Frente al llamado a la unidad de Carolina Cordero, la candidatura alternativa responde:

“La pluralidad es un valor para la izquierda; la existencia de varias listas puede ser positiva si fomenta el debate y la síntesis”, afirman desde Horizonte Madrid, con la mano tendida al diálogo con otras candidaturas.