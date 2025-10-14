Problemas de circulación en líneas 5 y 6 de Metro con 12 estaciones afectadas (14/10)

Las líneas 5 y 6 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras esta mañana de martes, 14 de octubre, ante sendas incidencias en las instalaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes. Hay hasta doce estaciones afectadas.

Los problemas de circulación en la Línea 5 han dado comienzo sobre las 07:00 horas, entre Eugenia de Montijo y Urgel, en sentido Alameda de Osuna, con hasta cinco estaciones afectadas. A las 08:30 horas aún se mantiene la incidencia, una hora y media después.

Los problemas de circulación en la Línea 6 han dado comienzo sobre las 07:20 horas, entre Moncloa y Laguna, en ambos sentidos, con hasta siete estaciones afectadas. A las 08:30 horas aún se mantiene la incidencia, una hora y media después.

Las estaciones de la Línea 5 de Metro de Madrid afectadas son las siguientes: Urgel, Oporto, Vista Alegre, Carabanchel y Eugenia de Montijo. Las estaciones de la Línea 6 de Metro de Madrid afectadas son las siguientes: Moncloa, Argüelles, Príncipe Pío, Puerta del Ángel, Alto de Extremadura, Lucero y Laguna.

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».