Cabify incorpora más de 230 coches 100% eléctricos a su flota de Madrid

La empresa española de movilidad Cabify da un paso más en su ambicioso plan de descarbonización con la incorporación de 237 nuevos vehículos 100% eléctricos a su aplicación en Madrid, fortaleciendo su compromiso con la movilidad eléctrica de la capital. Estos vehículos se suman a los cerca de 600 vehículos eléctricos ya incorporados por la compañía en el último año.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Comisión Europea que, a través del Banco Europeo de Inversiones cofinancia el proyecto de descarbonización de la compañía, en el que se prevé la adquisición y operación de 1.400 vehículos 100% eléctricos y la infraestructura necesaria para su operación.

La nueva flota estará compuesta por 120 vehículos de modelos Škoda Elroq 85 y por 117, de Ford Capri Select 77 RWD. El primero destaca por el uso de materiales reciclados y la optimización de su sistema de carga eficiente. Por su parte, el Ford Capri por su producción limpia y reciclaje avanzando de baterías y reducción significativa de su huella ambiental.

Estos 237 vehículos van a ser operados por Vecttor, empresa líder del sector VTC y filial del grupo Cabify, sumándose a los cerca de 600 que la compañía incorporó en el último año y medio. Hasta el momento, la compañía española ha incorporado un total de 808 vehículos de los 1.400 acordados con el BEI a su plataforma, reafirmando su posición como primera y única empresa del sector en ser neutra en carbono.

Durante 2024, Cabify ha logrado evitar la emisión de 3.982 toneladas de CO2 gracias a la optimización de sus trayectos, descarbonización de su flota y a la micromovilidad eléctrica. Mientras que, concretamente en España, su índice de emisiones ha continuado descendiendo a un 51% menos por Km respecto al parque vehicular español, según la última Memoria de sostenibilidad de la compañía.

En palabras de Alberto González, director general de Cabify en España: “La descarbonización de la movilidad es una tarea compartida por diferentes actores cuyo beneficio impacta a todos los ciudadanos. Nos alegra anunciar esta colaboración con Škoda y Ford, compañías que comparten nuestros valores y compromiso de transformar el sector de la movilidad urbana en nuestro país. Continuaremos avanzando con nuestro plan de descarbonización 2030 para lograr que el 100% de los viajes con Cabify se realicen en vehículos cero emisiones”.

Por su parte, el director general de Škoda España, Fidel Jiménez de Parga, agradeció la confianza depositada por Cabify y declaró: “Estamos convencidos de que empresas con flotas de vehículos deben ser la vanguardia de la electrificación. Estamos encantados de ayudar a estas compañías en el objetivo común de descarbonizar la movilidad”.

“Ford está transformando su gama hacia una movilidad más eficiente, conectada y accesible. Con modelos como el nuevo Capri damos un paso firme hacia el futuro eléctrico sin renunciar al diseño, la tecnología ni a la emoción al volante. Estas características innovadoras ahora estarán a disposición de los clientes de Cabify”, señala Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford Iberia.

“La incorporación de  vehículos eléctricos tiene un impacto significativo en la operativa de Vecttor, al mismo tiempo que nos ha impulsado a rediseñar la gestión energética, la infraestructura y los procesos. Gracias a la combinación de nuestra red propia de carga rápida y las colaboraciones estratégicas, la flota opera de forma más eficiente y sostenible, ofreciendo además a nuestros conductores una experiencia mejorada”, comenta Jacobo Dominguez – Blanco, CEO de Vecttor.

