PACMA denuncia agresiones de menores a manifestantes antitaurinos en Las Ventas

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha emitido este martes un comunicado condenado «firmemente» y denunciando la «actitud violenta y agresiva» de un grupo de personas, especialmente menores de edad, que el pasado sábado 12 de octubre por la tarde «agredieron a manifestantes pacíficos» que protestaban contra la tauromaquia en las inmediaciones de la plaza de toros de Las Ventas.

La concentración, organizada por Unión Antitaurina con el apoyo de PACMA, tuvo lugar durante la Feria Taurina de Otoño, coincidiendo con la última corrida de Morante de la Puebla. Los activistas, que ejercían su derecho a la protesta pacífica contra el maltrato animal, «fueron objeto de una lluvia de objetos peligrosos —incluyendo monedas, vasos de vidrio, latas y botellas— lanzados desde las inmediaciones de la plaza». A estas agresiones físicas, denuncia PACMA, se sumaron «graves insultos y amenazas» como «hijos de puta» y «maricones».

PACMA subraya la «extrema gravedad» de que menores de edad sean protagonistas de esta violencia, «un reflejo directo de la crueldad que se normaliza y promueve en los espectáculos taurinos».

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, inciden desde PACMA, ya ha solicitado en reiteradas ocasiones a España que prohíba la participación y el acceso de menores de 18 años a las corridas de toros debido a la exposición a la violencia. La actitud mostrada por estos jóvenes en Las Ventas «confirma la preocupante influencia deshumanizadora de la tauromaquia».

«Es intolerable que la juventud madrileña sea alentada a la violencia y el odio en nombre de una mal llamada ‘cultura’. El hecho de que sean menores quienes participan activamente en estas agresiones demuestra el fracaso de las políticas de protección a la infancia en la Comunidad de Madrid«, declara Javier Luna, presidente de la formación.

PACMA critica con «dureza» la promoción activa de la tauromaquia entre la infancia y la juventud por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ambas administraciones «no solo mantienen subvenciones públicas a esta práctica, sino que fomentan su continuidad a pesar de las advertencias internacionales sobre los derechos de la infancia».

La formación animalista exige una condena firme por parte de Martínez-Almeida y Díaz Ayuso de las agresiones sufridas por los activistas antitaurinos; la prohibición inmediata del acceso de menores de edad a las plazas de toros en cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU; y el cese inmediato de toda subvención y promoción de la tauromaquia por parte de las administraciones públicas.

