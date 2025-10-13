DistritosNoticiasVilla de Vallecas

Vox pide tapar el mural de las ‘Imborrables Vallekanas’ y el PSOE les acusa de «machismo» y «clasismo»

La Junta Municipal del distrito madrileño de Villa de Vallecas es escenario de una nueva controversia política. El Grupo Municipal de Vox ha presentado una proposición instando al órgano competente a pintar la fachada del Colegio de Educación Infantil y Primaria Honduras en la parte que da al paseo de vFederico García Lorca, además de solicitar la reparación y sustitución de los bancos adyacentes, en el marco de las obras de mejora del paseo.

La propuesta de Vox se centra en la mejora estética y de mobiliario, pero ha sido inmediatamente denunciada por el Grupo Municipal Socialista (PSOE), que interpreta la acción como un intento velado de eliminar un mural feminista existente en dicha fachada.

«Odio a las mujeres» y «machismo»

El concejal socialista y portavoz del PSOE en Villa de Vallecas, Ignacio Benito, ha reaccionado a la proposición de Vox afirmando que esta es una maniobra para eliminar el mural de las «Imborrables Vallekanas». Este mural, según el edil socialista, es una «obra que rinde homenaje a seis mujeres del distrito que se desvivieron por sus vecinos y vecinas».

Benito ha recordado que el partido de ultraderecha ya intentó, sin éxito, retirar este mural en el año 2021. El portavoz del PSOE ha cuestionado la motivación de Vox, preguntándose la razón por la que «les molestan tanto los retratos de seis mujeres cuyo único crimen ha sido dedicar su vida a la docencia y a la representación vecinal».

El edil socialista ha  concluido que la proposición es «una nueva demostración del machismo y del clasismo de VOX«, valores que, a su juicio, se alejan de los principios del distrito. Además, lanzó una crítica al Gobierno municipal, afirmando que «el PP les compra constantemente el discurso».

La Junta de Distrito deberá debatir ahora la propuesta de Vox, con la polémica centrada en la preservación del mural.

Comentarios

