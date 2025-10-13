Los accidentes laborales mortales se disparan un 57% en Madrid con 11 trabajadores fallecidos en el último mes

El mes de septiembre se ha saldado con un fuerte incremento en las cifras de siniestralidad laboral de la Comunidad de Madrid: 11 personas trabajadoras han sufrido un accidente laboral mortal, lo que supone un 57,14% más con respecto a septiembre del 2024.

Del total de accidentes mortales, 4 han ocurrido In-Itinere en el Sector Servicios a consecuencia de accidentes de tráfico y 7 han ocurrido durante la jornada laboral. De los 7 accidentes durante la jornada laboral, 4 de ellos han ocurrido en el Sector Construcción, 1 en el Sector Industria y 2 en el Sector Servicios. Analizando las causas de estos fallecimientos, 4 han sido de trafico 1 por Patologías No Traumáticas, 1 por atrapamiento y 1 caída en altura.

Las cifras totales de accidentes laborales durante este mes pasado, en comparación con el año pasado, han sido superiores, con un total de 7.489 accidentes en tan solo un mes, el aumento se observa en todos los sectores de actividad, siendo agricultura el que mayor diferencia presenta con respecto a septiembre del 2024, un 42,86%, seguido de Servicios, con un aumento del 3,56%, Industria un 2,22% y construcción con un 1,91% más.

En relación a los accidentes de trabajo mortales en el sector de Construcción, hay que señalar como un mal dato el incremento de los accidentes graves (4 accidentes mortales en septiembre de 2025 frente a 1 accidente mortal en septiembre 2024), lo que supone un incremento del 300% con respecto al mismo mes del 2024.

En lo que llevamos de 2025 los accidentes laborales han segado al finalizar el mes de noviembre la vida de 63 personas trabajadoras, frente a los 61 registrados en este periodo de 2024 y se han registrado hasta septiembre, un total de 64.263 accidentes laborales de los cuales 199 son en el Sector Agricultura, 6.241 en el Sector Industria, 8.813 en el Sector Construcción y sigue siendo el Sector Servicios el que más accidentes laborales soporta, un total de 37.955 en lo que llevamos de año.

Aunque ha registrado un ligero descenso en el total de los accidentes laborales, un 2,39% menos con respecto al periodo enero septiembre del 2024, desde UGT Madrid «seguimos manifestando que tenemos cifras siniestralidad intolerables y que el simple hecho de ser una de las comunidades autónomas con menor siniestralidad laboral no implica una relajación Enel cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales».