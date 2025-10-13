Madrid ciudadNoticias

Problemas de circulación en la Línea 5 de Metro con 8 estaciones afectadas

Gacetín Madrid

La Línea 5 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras esta tarde de lunes, 13 de octubre, ante una incidencia en las instalaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas de circulación en la Línea 5 han dado comienzo sobre las 17:00 horas, entre Aluche y Pirámides en ambos sentidos, con hasta ocho estaciones afectadas. A las 17:55 horas aún se mantiene la incidencia.

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

Las estaciones de la Línea 5 de Metro de Madrid afectadas son las siguientes: Pirámides, Marqués de Vadillo, Urgel, Oporto, Vista Alegre, Carabanchel, Eugenia de Montijo y Aluche.     

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Madrid ampliará la detección precoz del cáncer de...

Vox pide tapar el mural de las ‘Imborrables...

Los accidentes laborales mortales se disparan un 57%...

Madrid muestra el sistema de contenedores soterrados a...

La Plaza Mayor se transformará en un gran...

Aprobados los nuevos modelos de examen para la...

Un hombre pierde un brazo tras ser arrollado...

Finaliza la construcción del nuevo centro cultural de...

El Hospital de La Princesa estrena un espacio...

La princesa Esmeralda de Bélgica inaugura en El...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.