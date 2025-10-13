Problemas de circulación en la Línea 5 de Metro con 8 estaciones afectadas

La Línea 5 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras esta tarde de lunes, 13 de octubre, ante una incidencia en las instalaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas de circulación en la Línea 5 han dado comienzo sobre las 17:00 horas, entre Aluche y Pirámides en ambos sentidos, con hasta ocho estaciones afectadas. A las 17:55 horas aún se mantiene la incidencia.

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

Las estaciones de la Línea 5 de Metro de Madrid afectadas son las siguientes: Pirámides, Marqués de Vadillo, Urgel, Oporto, Vista Alegre, Carabanchel, Eugenia de Montijo y Aluche.