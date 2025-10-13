DistritosNoticiasVillaverde

Un hombre pierde un brazo tras ser arrollado por un Cercanías en Villaverde

El servicio en las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid ha sufrido esta mañana de lunes, 13 de octubre, en ambos sentidos, demoras, detenciones y modificaciones de sus recorridos habituales tras la asistencia médica a un viajero en la estación de Villaverde Bajo tras caer a la vía.

Al parecer, pasadas las 11:30 horas desde Emergencias Madrid se ha recibido la llamada del maquinista de un tren tras el arrollamiento de una persona que estaba en la vía. Por ello, se ha suspendido la circulación en la vía 2 de la estación de Villaverde Bajo a petición de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Por todo ello, se ha visto afectada la circulación de los trenes en las líneas C-3, destino Aranjuez, y C-4, destino Madrid, con demoras medidas de 15 minutos hasta las 13:30 horas, cuando se ha solucionado la incidencia.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a la víctima, de unos 40 años de edad, tras quedar atrapada bajo el tren. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido al hombre con la semiamputación del brazo izquierdo.

Tras ser estabilizado e intubado, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave. Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y averiguar si ha sido una caída accidental o intencionada.

