Finaliza la construcción del nuevo centro cultural de Valdebebas

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y del concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez, ha visitado hoy el nuevo centro cultural que el Ayuntamiento acaba de finalizar en Valdebebas.

La dotación, cuyo presupuesto de construcción ha ascendido a 10,4 millones de euros, será puesta en funcionamiento en los próximos meses. El equipamiento, ubicado en la calle de Gustavo Perez Puig con la calle de Jordi Solé Tura, cuenta con una superficie total construida superior a los 4.600 m2, distribuidos en tres plantas sobre rasante y un sótano.

La planta baja constará de acceso-recepción, salas de usos múltiples, de exposiciones y de reuniones, oficinas, aseos, zonas de espera y descanso y terraza cubierta. La primera planta contará con un aula para cerámica, tres aulas teóricas, sala de estudios y aseos, mientras que la segunda planta albergará un aula de pintura, cinco aulas teóricas, aseos y terraza cubierta. Por su parte, la planta sótano tendrá aula de baile, dos gimnasios, vestuarios, aseos, almacén y cuarto de instalaciones.

El edificio destaca por su gran superficie acristalada, que aprovecha enormemente la luz natural, tamizada en la fachada oeste por una malla de hilo metálico. Además, se han urbanizado 3.100 m2 de espacios exteriores para posibles actividades, aparcamiento y zona ajardinada. Asimismo, el centro cuenta con placas fotovoltaicas en la cubierta, mientras que otras instalaciones, como la aerotermia y la climatización, quedan dentro de la envolvente del edificio sin que puedan verse desde el exterior.

Once nuevos equipamientos culturales desde 2019

Este nuevo centro cultural se unirá a los otros seis equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata del Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), el Centro Cultural Antonio López (Chamartín), el centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde), la ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca) y la biblioteca del Ensanche de Carabanchel. Todos ellos suman una inversión de más de 50 millones de euros. Además, en la actualidad se están construyendo otras cuatro dotaciones culturales: el espacio cultural del Paseo del Prado, 30 (Centro), la biblioteca de la calle de Silvano (Hortaleza), el centro cultural con biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo) y el centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas).

Todas estas dotaciones forman parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, 77 de ellos ya están finalizados y otros 18 están en construcción.

Impulso a Valdebebas

Con la construcción del nuevo centro cultural, el Consistorio da continuidad al trabajo desarrollado desde el pasado mandato para impulsar Valdebebas y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En este sentido, se han construido nuevas instalaciones deportivas al aire libre en la calle de José Antonio Fernández Ordóñez que constan de un rocódromo y dos pistas multideporte. También se ha dotado de alumbrado público al bulevar transitable de la avenida de Juan Antonio Samaranch, entre la calle de María de las Mercedes de Borbón y la glorieta de José Benito de Churriguera, tal y como demandaban los vecinos, y se ha reforzado la iluminación de los pasos de peatones existentes en esa avenida.

Todo ello se une a importantes hitos como la puesta en funcionamiento del Puente de la Concordia, que conecta Valdebebas con la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre la carretera M-12, o la apertura del parque Princesa Leonor, que supone la transición entre el área residencial y el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI.

Además, en la actualidad se están ejecutando las obras de la nueva calle 51, situada en el extremo sureste del ámbito y que conecta la glorieta de Aníbal González con la glorieta que da acceso a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. La nueva calle, que estará finalizada antes de que acabe el año, supondrá una importante mejora en la movilidad de un entorno en el que también se sitúa el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el que se ubicará la futura Ciudad de la Justicia.