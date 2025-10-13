Cultura y Ocio

La vanguardista compañía ZirKuSS presenta en Madrid su espectáculo ‘Sustrai’

Gacetín Madrid

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acoge por primera vez a la compañía donostiarra ZirKuss, una productora que divulga y provoca una nueva forma de entender el circo inspirada en las tendencias mundiales más vanguardistas.

Miren Barrena, profesional de Bellas Artes, se sumerge en un mundo dónde el circo y las artes plásticas hacen uno y empieza a investigar. En su búsqueda, Miren se cruzará con diferentes personas y experiencias, planteándose inquietudes y preguntas a través de la escayola, en un ejercicio que demuestra cómo el desorden generado no tiene vuelva atrás. El público se cruzará en su camino y explorará junto a la escultora, los acróbatas y bailarines el proceso de creación.

Sus encuentros con la duda, el bloqueo creativo, el juego, la ayuda o el tiempo, que juega en contra, los captará a través de la escayola, una materia que representa bien la entropía: la degradación de la materia y la imposibilidad de volver atrás. Sus creadores definen Sustrai como “una búsqueda escénica de lo que nos sostiene y nos impulsa. Es también una celebración del mestizaje artístico, de la memoria compartida y de la belleza de lo efímero”.

Sobre ZirKuSS y el equipo artístico de Sustrai

Reconocida por su creatividad y su capacidad para reinventar el arte circense, la compañía ZirKuSS se inspira en el estilo francocanadiense y en el circo de vanguardia, apostando por el lenguaje físico, visual y poético. Se trata de una compañía surgida en el corazón de Euskadi con el espíritu de convertirse en un lugar de exploración, creación y desarrollo de artes escénicas.

Creada por el acróbata y artista donostiarra Lander Briones, ZirKuSS cuenta con un equipo interpretativo integrado por un conjunto de artistas multidisciplinares. “El circo es riesgo, emoción y encuentro”, afirma Briones, que, con Sustrai, quiere “llevar esa esencia a un nivel que sorprenda y emocione a la vez, abriendo un nuevo espacio dentro del circo contemporáneo, aportando nuestra propia voz al lenguaje escénico actual”.

En la creación de Sustrai participan también dos coreógrafos: Gil Harush, conocido y premiado coreógrafo internacional, y Maialen Alberro, nacida en Donostia, bailarina profesional de danza clásica y contemporánea.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

La princesa Esmeralda de Bélgica inaugura en El...

Tetuán abre el plazo para el Certamen Literario...

La 15º edición de ‘Tapapiés’ trae 10 días...

El Cañaveral revive el siglo XVII con la...

Fuegos artificiales al son de Sopa de Caracol, Motomami, Despacito o La...

Los40 Hispanidad Pop, Bomba Estéreo, el Corral de la...

Latina celebra la riqueza multicultural con un mes...

Madrid dedica a Argentina un concierto con melodías...

JAZZMADRID muestra su eclecticismo con ritmos que van...

Madrid propone 200 actividades medioambientales gratuitas este otoño...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.