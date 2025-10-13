La vanguardista compañía ZirKuSS presenta en Madrid su espectáculo ‘Sustrai’

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acoge por primera vez a la compañía donostiarra ZirKuss, una productora que divulga y provoca una nueva forma de entender el circo inspirada en las tendencias mundiales más vanguardistas.

Miren Barrena, profesional de Bellas Artes, se sumerge en un mundo dónde el circo y las artes plásticas hacen uno y empieza a investigar. En su búsqueda, Miren se cruzará con diferentes personas y experiencias, planteándose inquietudes y preguntas a través de la escayola, en un ejercicio que demuestra cómo el desorden generado no tiene vuelva atrás. El público se cruzará en su camino y explorará junto a la escultora, los acróbatas y bailarines el proceso de creación.

Sus encuentros con la duda, el bloqueo creativo, el juego, la ayuda o el tiempo, que juega en contra, los captará a través de la escayola, una materia que representa bien la entropía: la degradación de la materia y la imposibilidad de volver atrás. Sus creadores definen Sustrai como “una búsqueda escénica de lo que nos sostiene y nos impulsa. Es también una celebración del mestizaje artístico, de la memoria compartida y de la belleza de lo efímero”.

Sobre ZirKuSS y el equipo artístico de Sustrai

Reconocida por su creatividad y su capacidad para reinventar el arte circense, la compañía ZirKuSS se inspira en el estilo francocanadiense y en el circo de vanguardia, apostando por el lenguaje físico, visual y poético. Se trata de una compañía surgida en el corazón de Euskadi con el espíritu de convertirse en un lugar de exploración, creación y desarrollo de artes escénicas.

Creada por el acróbata y artista donostiarra Lander Briones, ZirKuSS cuenta con un equipo interpretativo integrado por un conjunto de artistas multidisciplinares. “El circo es riesgo, emoción y encuentro”, afirma Briones, que, con Sustrai, quiere “llevar esa esencia a un nivel que sorprenda y emocione a la vez, abriendo un nuevo espacio dentro del circo contemporáneo, aportando nuestra propia voz al lenguaje escénico actual”.

En la creación de Sustrai participan también dos coreógrafos: Gil Harush, conocido y premiado coreógrafo internacional, y Maialen Alberro, nacida en Donostia, bailarina profesional de danza clásica y contemporánea.