Tetuán abre el plazo para el Certamen Literario Leopoldo de Luis 2025

La Junta Municipal de Tetuán organiza la XVII edición del Certamen Literario Leopoldo de Luis de poesía y relato corto. La iniciativa tiene como finalidad rendir homenaje a la figura del poeta Leopoldo de Luis, fomentar la creación literaria a nivel nacional y crear una plataforma de promoción para los escritores jóvenes del distrito.

Los trabajos pueden presentarse hasta el 30 de octubre en la sede electrónica del Ayuntamiento, así como de forma presencial o por correo certificado. Para presentar obras a la categoría general del certamen, tanto en la modalidad de poesía como en la de relato corto, es requisito ser mayor de edad y residente en España. Por su parte, los interesados en participar en la categoría de escritores noveles en cualquiera de las dos modalidades deben ser residentes en Tetuán y tener entre 16 y 25 años.

El Premio de Poesía Leopoldo de Luis y el Premio de Relato Corto Leopoldo de Luis en la categoría general están dotados con 1.700 euros, un diploma y la edición impresa de la obra presentada. Los ganadores de los Premios Escritores Noveles tanto de poesía como de relato corto recibirán 600 euros, un diploma y la edición impresa de los trabajos galardonados.

Las obras deben estar escritas en castellano, ser inéditas y no haber sido premiadas previamente. Se valorará la calidad técnica y literaria, así como la estructura de la composición, la originalidad temática y estilística.