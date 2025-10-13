Incautados 87 décimos de lotería fraudulentos tras una persecución en Puente de Vallecas (Madrid)

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a una mujer de mediana edad y nacionalidad española en el distrito de Puente de Vallecas por su presunta relación con una estafa de 10.000 euros a una administración de loterías. La operación, que comenzó con una simple infracción de tráfico, culminó con la intervención de 87 décimos de lotería fraudulentos y 2.100 euros en efectivo.

Los hechos, ocurridos el pasado miércoles, 8 de octubre. se desencadenaron cuando agentes de la Policía Municipal detectaron un turismo circulando a gran velocidad por una vía de Puente de Vallecas. Al darle el alto, observaron que la conductora, una mujer, manifestaba una actitud sospechosa y sostenía firmemente dos bolsos.

La inspección de los bolsos reveló su contenido: una considerable cantidad de dinero en metálico y numerosos boletos con el mismo sello de una administración de lotería.

Vinculación con una estafa millonaria

Tras el hallazgo, los agentes contactaron con la administración de loterías en cuestión. Los propietarios confirmaron que en julio habían sido víctimas de una estafa de gran cuantía. Una mujer, actuando de forma fraudulenta, había realizado una supuesta transferencia bancaria de 10.000 euros para adquirir 500 décimos.

La administración entregó los boletos, pero la transferencia nunca se hizo efectiva debido a que la cuenta de origen fue bloqueada. Este suceso ya había sido denunciado ante la Guardia Civil.

Al cotejar la información, la Policía Municipal confirmó que los 87 décimos intervenidos y la mujer detenida estaban directamente relacionados con la estafa de julio. El dinero hallado en su poder ascendía a 2.100 euros. La mujer fue inmediatamente detenida y acusada de un delito de estafa.