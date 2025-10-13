La princesa Esmeralda de Bélgica inaugura en El Retiro una exposición en homenaje a su padre el rey Leopoldo III

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Martínez Páramo, junto con la princesa Esmeralda de Bélgica, ha inaugurado la exposición fotográfica Guardianes de los bosques, un homenaje al legado ambiental y artístico del rey Leopoldo III de Bélgica.

La muestra reúne una selección de 40 fotografías realizadas entre los años 1929 y 1973, durante las 13 expediciones científicas realizadas por el monarca belga en Asia, América Latina y África. Se podrá visitar en la Montaña de los Gatos del parque de El Retiro hasta el domingo 19 de octubre, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Promovida por su hija, la princesa Esmeralda de Bélgica, e impulsada por las embajadas de Bélgica y Honduras en España, la exposición que acoge Madrid busca sensibilizar sobre la importancia de conservar los ecosistemas tropicales y reforzar la cooperación internacional en materia de sostenibilidad ambiental.

La exposición Guardianes de los bosques se enmarca en la Presidencia Pro Tempore de Honduras ante la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales.