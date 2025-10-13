Sorprenden a un conductor transportando 1.000 kg de hachís al noreste de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que circulaba en un vehículo cargado con una tonelada de hachís. Esta persona transitaba por un polígono industrial al noreste de Madrid realizando una conducción evasiva, rodando en repetidas ocasiones por las mismas calles y realizando adelantamientos súbitos.

En el interior de la furgoneta se incautaron 25 fardos de sustancia estupefaciente, formados por tabletas rotuladas con logotipos diferentes. El conductor del vehículo fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el pasado día 29 de septiembre, cuando una dotación policial que se encontraba en el polígono industrial de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, observó a un vehículo realizar maniobras evasivas por veces de la misma calle y circulando de manera errática.

Además pudieron percatarse de que esta furgoneta presentaba una suspensión anormal, más baja de lo habitual, siendo un signo evidente de portar gran cantidad de peso en la zona de carga, procediendo a la inmovilización y a la realización una inspección del interior del automóvil.

En la zona de carga se localizó un total de 25 fardos que estaban organizados por tabletas de hachís y precintadas con film transparente, marcadas con distintos logos. La cantidad total incautada ascendió a una tonelada de sustancia estupefaciente.

Por todos estos hechos el conductor fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo puesto posteriormente a disposición judicial.