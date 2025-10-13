Más Madrid y PSOE solicitan un Pleno Extraordinario para revocar el acuerdo PP-Vox sobre el aborto por «vulnerar los derechos de las mujeres»

Los grupos municipales de Más Madrid y del PSOE han registrado en el Ayuntamiento de Madrid la solicitud de convocatoria de un Pleno Extraordinario con el fin de revocar el acuerdo impulsado por PP y Vox en el pleno del pasado 30 de septiembre, que aprobó informar sobre un supuesto síndrome post-aborto que carece de base científica alguna: «pretende implantar mecanismos de desinformación sobre el derecho al aborto en los servicios municipales» .

La iniciativa conjunta reclama que el Gobierno municipal no ejecute el acuerdo plenario que obliga a difundir el denominado síndrome post-aborto en los centros de Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM, Samur Social y entre los trabajadores sociales del Ayuntamiento, por «ser lesivo para el interés público y vulnerar los derechos de las mujeres».

También solicitan iniciar la revisión de oficio de dicho acuerdo por posible nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015.

Los grupos firmantes advierten de que el acuerdo promovido por Vox y apoyado por el PP contraviene la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, ambos partidos denuncian que este acuerdo promueve la desinformación basada en la difusión de un supuesto síndrome post-aborto que no existe, según la evidencia científica y los organismos internacionales de salud. Y subrayan que este tipo de mensajes «solo buscan generar culpa y miedo, atentando contra el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad».

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha señalado que “Almeida está dedicándose a desvelar la agenda ultra del PP y la alianza con Vox más claramente de lo que querría Feijóo, y por mucho que haya intentado recoger cable lo que se aprobó es lo que se aprobó y corresponde al Pleno revertirlo”, al tiempo que ha apuntado que “el alcalde debería recordar cómo Gallardón salió escaldado del último intento del PP de recortar los derechos de las mujeres”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Reyes Maroto, ha afirmado que “dan este paso ante la ineptitud y la inacción del señor Almeida, que, en lugar de rectificar, mantiene en vigor un acuerdo vergonzoso e inaceptable, que atenta contra los derechos de las mujeres madrileñas, algo que no vamos a permitir”. Según Maroto, “Almeida y la ultraderecha se han metido en un lío que no vamos a pagar las mujeres”, ha zanjado.

Más Madrid y PSOE defienden «un Madrid que avance por la igualdad»

Ambos grupos municipales reiteran su compromiso con «una ciudad que proteja los derechos de las mujeres, avance en igualdad y rechace cualquier intento de involución impulsado por la derecha y la ultraderecha».

Además, reafirman que la igualdad entre mujeres y hombres «es un principio irrenunciable, y que el Ayuntamiento de Madrid debe ser una institución garante de los derechos y libertades, no un altavoz de bulos o retrocesos ideológicos».