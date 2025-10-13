Madrid ampliará la detección precoz del cáncer de mama a todas las mujeres de 45 a 74 años

La Comunidad de Madrid ampliará de manera progresiva el programa de detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM) a todas las mujeres de entre 45 y 74 años (frente a los actuales 50-69) y adelantar la detección de los casos a fases iniciales.

Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la inauguración de las XIII Jornadas para Pacientes y Familiares con Cáncer de Mama organizadas por el Hospital público Universitario Ramón y Cajal. La Unidad de Patología Mamaría del complejo ha reunido a más de 600 personas, en el Teatro Alcázar de la capital, con el objetivo de concienciar e informar sobre esta patología, bajo el lema Pensando en Nosotras.

“En 2024 más de 200.000 mujeres participaron en este cribado. Y en lo que va de año ya hemos realizado más de 152.000 mamografías”, ha explicado Matute, que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está convencido de que “este programa salva vidas”.

La consejera ha subrayado que esta estrategia se complementa con una red hospitalaria cada vez más especializada en el tratamiento e intervenciones de esta patología, así como con la investigación, donde en la Comunidad de Madrid, de los 57 grupos de investigación en cáncer, 9 trabajan específicamente en el de mama. Finalmente, ha destacado la apuesta por la última tecnología, así como por las nuevas formas de atención, como los tratamientos oncológicos a domicilio.