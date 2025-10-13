Madrid ciudad

Madrid muestra el sistema de contenedores soterrados a una delegación de Cartagena de Indias (Colombia)

Gacetín Madrid

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha dado a conocer este lunes, a una delegación de la Alcaldía de Cartagena de Indias (Colombia), los sistemas de contenedores soterrados implantados por el Ayuntamiento de Madrid.

Durante la visita a la calle de Conde de Romanones, en el distrito de Centro, Martínez Páramo ha compartido con los representantes del Gobierno de Cartagena de Indias, experiencias sobre gestión urbana, sostenibilidad y modelos de limpieza y recogida de residuos, con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre ambas ciudades.

La visita ha servido para mostrar este sistema de contenedores soterrados, más accesibles y de fácil apertura. Realizados con bloques de hormigón prefabricado, estos contenedores herméticos de tapa abatible y cierre automático silencioso disponen de plataforma de seguridad, cuerpo contenedor, buzón de recepción y sistema de elevación.

Además, el sistema de insonorización está dotado de una mayor resistencia a cualquier ambiente y condiciones climáticas, tiene un menor impacto por posibles olores, y reducen las molestias por ruido.

