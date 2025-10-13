La Plaza Mayor se transformará en un gran obrador donde maestros panaderos guiarán a los asistentes para amasar su propio pan

21 DISTRITOS, el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, organiza junto a la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), un encuentro de amasado participativo en la Casa de la Panadería, ubicada en la plaza Mayor.

Esta actividad se programa con motivo del Día Mundial del Pan, una jornada dedicada a reconocer la importancia de este alimento básico. Bajo el nombre de Al pan, pan, la mañana del próximo sábado, 18 de octubre, a partir de las 11:00 h, se podrá vivir en primera persona la práctica tradicional del amasado desde un lugar tan emblemático como la Casa de la Panadería, antigua tahona histórica donde hace cientos de años se elaboraba y se distribuía el pan a toda la ciudad, tras recibir el trigo de las dehesas de lo que hoy es Villa de Vallecas.

La actividad, de acceso libre y gratuito, se realizará en turnos de 40 personas cada media hora y contará con interpretación en lengua de signos para garantizar la accesibilidad. Al pan, pan ofrece la oportunidad de conectar con la historia y la cultura madrileña, reviviendo una tradición centenaria en un espacio icónico como la plaza Mayor. Una experiencia diferente para disfrutar en familia, aprender sobre la elaboración del pan y llevarse a casa una pieza recién horneada.

ASEMAC

La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), reúne al 80 % de las empresas y más del 90 % de las ventas del sector español de masas congeladas de panadería y bollería, y está presente en todas las comunidades autónomas. Como organización profesional de carácter sectorial, su objetivo es defender los intereses de las empresas alimentarias que la integran tanto a nivel local y autonómico como ante los organismos estatales, europeos e internacionales.