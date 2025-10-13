Madrid probará en sus carreteras un sistema para monitorizar en tiempo real la localización de las obras de mantenimiento

La Comunidad de Madrid va a implantar en las carreteras de la región un sistema para monitorizar en tiempo real la localización de las obras de mantenimiento que se realizan en su red viaria. Se trata de un proyecto piloto que consiste en la implantación de balizas luminosas que permiten localizar en todo momento a los equipos de trabajo, informando de manera telemática y con total precisión sobre su avance y posición, así como de los cortes de carril asociados.

Así lo ha anunciado el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante la visita que ha realizado recientemente al Centro de Conservación de Carreteras de Chapinería donde ha asistido a una demostración del funcionamiento de esta tecnología pionera “que permitirá agilizar la circulación y mejorar tanto la seguridad de los conductores, como la de los propios trabajadores que llevan a cabo las labores de reparación”.

“Medidas innovadoras como esta nos van a permitir también disponer de datos históricos de afecciones al tráfico en las vías, e incluso en un futuro, poder notificar directamente a los vehículos sobre cualquier restricción de paso, a través de señal GPS”, ha añadido García.

El dispositivo consiste en una baliza luminosa que además de reforzar la visibilidad del corte de carril, integra un equipo de comunicaciones inalámbricas para el envío de información a la plataforma SIGESCA (Sistema de Gestión de Conservación de Carreteras).

En los próximos meses se llevarán a cabo varias pruebas con estos terminales en obras de mantenimiento de vía ya previstas, que se monitorizarán desde el Centro de Chapinería, cuyas instalaciones han sido recientemente reformadas para dar servicio específico a la zona oeste de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.