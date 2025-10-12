Arde totalmente un local de cachimbas en Usera (Madrid)

Un local dedicado al consumo de cachimbas (shishas) ha quedado totalmente calcinado tras el incendio declarado esta mañana de domingo, 12 de octubre, en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos han ocurrido pasadas las 8 de la mañana en un local en obras ubicado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas en el número 19 de la calle de la Pilarica. Por causas que aún se investigan, se ha declarado un fuego que se ha extendido rápidamente por los 150 metros cuadrados del establecimiento.

En el lugar se estaban realizando unas obras en ese momento. Hasta 7 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar, extinguiendo rápidamente las llamas. Ha ardido, sobre todo, material aislante que ha generado mucho humo.

Las personas que estaban en el interior han logrado salir por su propio pie a tiempo, por lo que sanitarios del SAMUR-Protección Civil han quedado en preventivo. Los bomberos han procedido finalmente ha ventilar toda la zona de humo.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.