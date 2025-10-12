Ayuso acusa a Pedro Sánchez de alimentar «la guerra de trincheras y odios» y denuncia que «ha decidido que no es el presidente de todos los españoles».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de alimentar «la guerra de trincheras y de odios» y ha denunciado que «ha decidido que no es el presidente de todos los españoles».

Así lo ha indicado en declaraciones antes de asistir a los actos del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, en la ciudad de Madrid al ser preguntada por la ausencia de la bandera de España en el vídeo del presidente del Gobierno publicado hoy en redes sociales.

«No es que le haya traicionado el subconsciente, que también. Es que él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como Nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él. Está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y abrir brechas entre españoles. Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas», ha subrayado.

Para Ayuso, «desde que Sánchez vio que se le acababa el negociado, sobre todo en la segunda parte de su mandato, esto se está convirtiendo en una guerra de trincheras, de odios, lo alimenta él, es el responsable de tener a una Nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados. Pero está a otra cosa y, si desde la cúpula se fomenta todo esto, al final la política lo impregna todo y nos encontramos siempre a la contra, al choque. Es algo insensato e imperdonable».

María Corina Machado

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Pedro Sánchez por la «ausencia» de felicitación a María Corina Machado: «No lo hará. Este Gobierno y sus socios son los del no a la paz. Y si eres de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no vas a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo, que no solo es María Corina Machado, sino el pueblo de Venezuela».