El Cañaveral revive el siglo XVII con la recreación histórica ‘Vicálvaro no se vende’

El distrito de Vicálvaro ha viajado al pasado con ‘Vicálvaro no se vende’, una recreación histórica ambientada en el siglo XVII que ha tenido lugar en el jardín lineal de El Cañaveral. El concejal Ángel Ramos ha presenciado esta iniciativa, organizada por la junta municipal del distrito con el apoyo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814.
Durante la actividad se han representado los hechos ocurridos durante el reinado de Felipe IV, cuando Vicálvaro fue ofrecido en permuta a los herederos del almirante Díaz Pimienta tras la anulación de la venta de Puerto Real. Gracias a la oposición vecinal y al apoyo de Madrid, la cesión fue revertida en un juicio celebrado en 1672.
La actividad ha contado con la participación de recreadores que se han encargado de una escaramuza inicial, un desfile y una representación histórica. La jornada ha acercado la historia local a vecinos y visitantes, reforzando valores como la memoria colectiva, la resistencia y la unidad popular.