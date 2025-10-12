Atacan y destrozan el famoso cuadro sobre Cristóbal Colón del Museo Naval de Madrid (VIDEO)

Dos jóvenes mujeres pertenecientes al movimiento de «desobediencia civil» Futuro Vegetal han sido detenidas esta tarde de domingo, 12 de octubre, tras realizar un acto vandálico en el Museo Naval de Madrid, destrozando parcialmente el famoso cuadro sobre Cristóbal Colón.

Las activistas han lanzado pintura roja biodegradable sobre el lienzo ‘Primer homenaje a Cristóbal Colón’, obra de José Garnelo, en protesta contra la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar el, según ellas, «neocolonialismo extractivista».

El incidente ha tenido lugar a la entrada del Museo Naval. La pintura roja, lanzada por las dos atacantes, ha dañado la mitad izquierda de la emblemática pintura. Según un comunicado del colectivo, las mujeres portaban una pancarta con el lema ’12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial’.

🔥 ACTUAMOS 🔥 🔴 Lanzamos pintura biodegradable al cuadro «Primer Homenaje a Cristóbal Colón», en el Museo Naval. 👉La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) October 12, 2025

La protesta busca visibilizar el 12 de octubre como una fecha que simboliza «el despojo y el sufrimiento colectivo para muchos pueblos originarios», demandando supuestas reparaciones históricas. Las dos activistas han sido inicialmente retenidas por un funcionario del museo. Minutos después, agentes de la Policía Nacional han llegado a las instalaciones y procedieron a la detención de las dos vándalas.

Fuentes policiales han indicado que las detenidas están acusadas de un delito contra el Patrimonio. Ambas han sido trasladadas a dependencias policiales para la toma de declaración y serán puestas a disposición judicial. Como consecuencia del ataque, las personas que se encontraban en el Museo Naval fueron desalojadas por el personal de seguridad.