Activistas pro-Palestina protestan ante el Guernica en el Reina Sofía de Madrid

Un grupo de activistas, identificados como docentes e integrantes de la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio ha llevado a cabo una acción de protesta en la Sala del Guernica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía este domingo. El acto, que ha tenido lugar esta tarde durante la celebración de la Fiesta Nacional por el 12 de octubre, se ha realizado para exigir el cese del «genocidio contra el pueblo palestino».

La protesta, que ha consistido en una sentada ante el emblemático cuadro ‘Guernica’ de Pablo Picasso, se inició pasadas las 12:45 horas. Los activistas, en su mayoría docentes, han desplegado pancartas que, juntas, componían la frase “Stop genocidio”, portando además banderas y pañuelos palestinos.

La sala, que se encontraba llena de visitantes, ha sido inmediatamente desalojada temporalmente por el personal de seguridad del museo. La sentada se extendió durante casi una hora, hasta las 13:40 horas. Según el comunicado de Marea Palestina, los manifestantes abandonaron la sala voluntariamente al grito de «¡Viva Palestina libre!». Durante un breve intervalo de la protesta, se permitió a los visitantes regresar a la sala para contemplar la obra, mientras los activistas permanecían en su posición.

Paralelismos históricos y demandas políticas

En su comunicado, la plataforma comparó el bombardeo de Guernica en abril de 1937 por la aviación alemana con los ataques en Gaza en 2025, condenando lo que llaman el «silencio cómplice» de la Unión Europea.

Marea Palestina criticó además que un posible alto el fuego, impulsado por Estados Unidos, es un «espejismo de paz vergonzantemente aceptado por nuestro gobierno», ya que, según argumentan, no garantiza la reparación de los daños ni el enjuiciamiento de los responsables.

El colectivo insistió en que el «genocidio no se ha detenido» debido a los efectos de la hambruna inducida y la destrucción en Gaza. Por ello, proclamaron su voluntad de continuar con la movilización social y la exigencia de un embargo de armas permanente y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, en su lucha hasta la «descolonización de Palestina».

Foto: Marea Palestina.