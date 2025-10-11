Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

Fuegos artificiales al son de Sopa de Caracol, Motomami, Despacito o La Gozadera para celebrar el 12 de Octubre en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá el Día de la Hispanidad, este sábado 12 de octubre, un espectáculo de música y pirotecnia en la plaza de Cibeles, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte municipal.

A las 21:30 horas tendrá lugar un espectáculo piromusical que pondrá el broche final a las celebraciones de la Fiesta Nacional, a las que por segundo año se suma el Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de 10 minutos, los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional 2025 en Madrid estallarán sincronizados al ritmo de una selección musical, a cargo de Luis Miguel Cobo, que acercará a Cibeles el ritmo de toda Hispanoamérica.

En concreto, el repertorio incluirá géneros latinos tan variados como la cumbia, el merengue o la salsa: Sopa de CaracolMotomamiDespacito La Gozadera pondrán a cantar y bailar a todos los asistentes. Precisamente, el espectáculo arrancará de forma especial con una canción-homenaje muy emocionante y que, inevitablemente, todos los madrileños celebrarán con entusiasmo.

Estos fuegos artificiales son un gran clásico de las celebraciones que el Ayuntamiento prepara con motivo de la Fiesta Nacional. Incluso tenemos referencia de espectáculos pirotécnicos que ya se realizaban 1892, junto a otro tipo de actos como cabalgatas y desfiles, exposiciones, concursos de bandas o reparto de limosnas.

