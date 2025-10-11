Latina celebra la riqueza multicultural con un mes de conciertos y actividades en ‘Multilatina’

El Encuentro entre Culturas Multilatina vuelve a protagonizar la agenda cultural de octubre en Latina con un programa lleno de actividades que abarca conciertos, exposiciones y artes escénicas para todos los públicos. El objetivo es dar a conocer el folclore y las tradiciones de los diferentes países invitados, compartir experiencias y fomentar el respeto por otras culturas.

El concejal del distrito, Alberto González, ha inaugurado hoy la 18ª edición de esta iniciativa en la que participarán no solo países iberoamericanos, sino también de otros continentes como es el caso de China. El acto ha comenzado con una visita a la exposición 4º Encuentro Iberoamericano de Arte y Cultura, que estará abierta al público hasta el 30 de octubre en el Auditorio Paco de Lucía.

Esta muestra internacional, organizada por el colectivo artístico Por Amor al Arte, aglutina una selección de obras pictóricas, escultóricas y de collage de 11 artistas contemporáneos de ocho países.

En el mismo espacio, se ha celebrado el ‘Festival folclórico internacional: Músicas del Mundo’, con la participación de artistas de España, Perú, Ecuador y China.

Danza, música tradicional y folclore para todos los públicos

A lo largo de los próximos días y durante todo el mes, se podrá disfrutar de diversos espectáculos como el concierto extraordinario con motivo del Día de la Hispanidad, que tendrá lugar el domingo 12, a las 12:00 horas, a cargo de la Banda de Música Villa de Madrid en el auditorio al aire libre Parque Cerro Almodóvar.

También habrá lugar para la música tradicional en la ‘II Edición Latina Integra’, un recital folclórico intercultural, con la participación de agrupaciones de Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras y Bolivia. Este espectáculo tiene como objetivo visibilizar el valor artístico y patrimonial de las comunidades migrantes que conviven en el distrito, reforzando el tejido intercultural mediante la danza, la música y la participación ciudadana.

La danza tradicional y varios conciertos de diversos estilos musicales tienen un lugar destacado en esta programación. Se podrá disfrutar, por ejemplo, de danza oriental el viernes 24, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Fernando de los Ríos. Además, podrá escucharse zarzuela y distintas agrupaciones de música griega, cubana e italiana en los distintos escenarios del distrito.

Las actividades se realizarán en espacios municipales como los auditorios Paco de Lucía y Parque Cerro Almodóvar, los centros culturales Fernando de los Ríos, Sara Montiel, Miguel Hernández y José Luis Sampedro y los centros socioculturales Almirante Churruca, El Greco y Rosario de Acuña.