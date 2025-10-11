El Retiro acoge el Día del Deporte Olímpico para promover los valores de los Juegos

Este sábado, 11 de octubre, el parque de El Retiro se transforma en el epicentro del olimpismo con la celebración del primer Día del Deporte Olímpico, un evento organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE), que bajo el lema ‘De la base al cielo’ quiere fomentar el deporte como herramienta de bienestar, inclusión y convivencia.

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, acompañada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, han sido los encargados de inaugurar esta jornada deportiva que se celebra hoy entre las 12:00 h y las 15:00 h y las 17:00 a las 20:00 h.

Durante la jornada, un total de 15.150 m2 del emblemático parque madrileño acoge 30 espacios deportivos donde los visitantes pueden disfrutar y participar en actividades relacionadas con disciplinas olímpicas como atletismo, tiro con arco, ciclismo, lucha, hockey, tenis de mesa, fútbol y golf, entre otras. También habrá lugar para el deporte inclusivo con propuestas como tiro con arco adaptado, voleibol sentado, handbikes y tenis en silla de ruedas.

Durante la visita a las actividades, Cea ha destacado que “en Madrid somos testigos de que, gracias al trabajo de nuestros clubes, miles de niños y niñas comienzan su camino en el deporte desde la base, con la posibilidad real de alcanzar lo más alto”.

Espacio ‘Orgullo Histórico’, un homenaje a los clubes de la ciudad

El espacio denominado ‘Orgullo Histórico’ está reservado para rendir homenaje a los clubes más emblemáticos y veteranos de nuestra ciudad. En este punto de encuentro, 68 clubes comparten sus experiencias e interactúan con el público, que también pueden fotografiarse en un photocall institucional diseñado para la ocasión, que incorpora la imagen distintiva de cada entidad deportiva.

Presencia de leyendas del olimpismo

Durante la jornada, el público también podrá encontrarse con grandes leyendas del olimpismo español. A partir de las 13:00 h, Carolina Marín, María Pérez, David Cal, Valeria Antolino, Artemi Gavezou, Ayoub Ghadfa y Damián Quintero se acercarán al público para compartir anécdotas, inspirar a los más jóvenes y transmitir los valores que han guiado sus trayectorias.

La historia olímpica también tiene su espacio con la exposición Leyendas Olímpicas, organizada por el Museo del Deporte, que presenta una colección de 15 antorchas olímpicas originales y objetos de figuras míticas como Usain Bolt y Nadia Comaneci.

Participación de Bomberos, Policía Municipal y SAMUR-Protección Civil

El Día del Deporte Olímpico cuenta con la participación de Bomberos, Policía Municipal y SAMUR-Protección Civil. Su presencia no solo garantiza la seguridad del evento, sino que también ofrece a la ciudadanía una oportunidad para conocer de cerca la labor esencial que desempeñan a diario.

A través de la Sección Canina, la casa de humos, el aula móvil o el rocódromo, estos profesionales acercarán su trabajo a grandes y pequeños, fomentando la confianza y el reconocimiento hacia los servicios de emergencia de la capital.

La jornada se completa con exhibiciones de X-Trial sobre motos eléctricas, así como con actividades dirigidas por personal municipal en el Cubo Gym de Retiro, un contenedor marítimo adaptado como gimnasio portátil y con las clases colectivas de marcha nórdica, zumba, bodycombat y bailes latinos, que harán pasar una jornada inolvidable a los asistentes con el deporte como protagonista./