La Feria del Disco y del Vinilo regresa este fin de semana a Madrid

La gran cita anual para coleccionistas, melómanos y amantes del formato físico regresa a la capital. La Feria Internacional del Disco de Madrid, que celebra su 27ª edición consolidada como una de las mejores de Europa, abre sus puertas estos sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial Casa de Campo.

El evento ha confirmado que reunirá a cerca de 120 stands, con la presencia de expositores, tiendas especializadas y sellos discográficos independientes procedentes de distintos países. Este despliegue internacional garantiza un vasto catálogo que promete deleitar tanto al coleccionista experto como al curioso.

En este «paraíso del formato físico» se podrá encontrar una inmensa variedad de tesoros musicales: desde las últimas reediciones en vinilo y los nuevos lanzamientos del mercado independiente, hasta auténticas rarezas, ediciones limitadas y discos de segunda mano en formatos de CD, vinilo y cassette. La feria se ha convertido, una vez más, en el lugar perfecto para encontrar esa pieza que falta en la colección o descubrir la producción discográfica internacional más destacada.

Más que compra y venta: un fin de semana cultural

Fiel a su tradición, la Feria del Disco trasciende el simple mercado de compraventa para ofrecer una experiencia cultural completa. Durante las dos jornadas, el Pabellón de Convenciones acogerá una agenda paralela de actividades:

Actuaciones en directo

que pincharán vinilos durante todo el día. Charlas y encuentros con protagonistas y expertos del mundo musical.

De esta forma, la cita se consolida como un evento social y cultural imprescindible para todos aquellos que valoran el sonido analógico y la música en vivo.

Horarios y logística para asistir

Para facilitar la visita, los organizadores han detallado los horarios de apertura y la información práctica para llegar al Pabellón de Convenciones:

Día Horario Sábado, 11 de octubre De 10:00 a 21:00 horas Domingo, 12 de octubre De 10:00 a 19:00 horas

Entradas y Acceso:

Las entradas tienen un coste de 5,10 euros .

. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita .

. Se permite la entrada de perros, siempre que permanezcan atados.

Cómo Llegar:

Dirección: Avenida de Portugal s/n, (Casa de Campo), 28011 Madrid.

Avenida de Portugal s/n, (Casa de Campo), 28011 Madrid. Metro: Estación Alto de Extremadura (Línea 6).

La Feria Internacional del Disco se establece así como la parada obligatoria de otoño para quienes buscan revivir la magia del formato físico y disfrutar de dos días inmersos en la cultura musical.

Actuaciones y actividades

Sábado 11 de octubre

12:30 – AmyJo Doh & The Spangles (actuación).

17:30 – Presentación reedición del LP de los Z66 con Lorenzo Santamaría.

18:00 – Sesión de Jesús Ordovás dj + Dj Floro.

19:00 – Presentación del libro “Tu pelo no es muy normal” con Ordovás y Dj Floro.

Domingo 12 de octubre