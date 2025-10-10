Moda, artesanía, música en directo, juegos infantiles, food trucks… ‘Mercado de Motores’ regresa este fin de semana a Madrid (entrada gratuita)

Pocas cosas dan tanto placer como hacer la fotosíntesis en pleno mes de octubre con una cerveza en la mano. Tendrás ocasión para ello este fin de semana en el Mercado de Motores (entrada gratuita), rodeado de foodtrucks, artículos vintage y bajo el influjo musical de grandes bandas. Comida, rayos UVA y salvajes riffs de guitarra. ¿Qué más se puede pedir para arrancar el curso tras las vacaciones de verano?

El Mercado de Motores celebra estos días de Hispanidad sábado 11 y domingo 12 de octubre su primera edición de este mes de octubre de 2025. Como en las pasadas ferias, habrá un control del aforo. Por eso desde la organización piden a los asistentes que saquen por anticipado sus entradas (gratuitas) y así puedan pasar de forma preferente sobre quienes no las tengan. También se podrá acceder sin entrada, siempre y cuando el aforo no esté completo.

Mercado de Motores es un gran mercado en el que, una vez al mes, se reúnen más de 200 diseñadores, artesanos, artistas y músicos para crear el lugar más inspiracional de Madrid de los últimos tiempos. Rodeados de trenes, en Mercado de Motores hay comida, música, baile, entretenimiento y compras únicas.

Desde actividades para niños como el Tren de Jardín hasta música en directo. A continuación los conciertos y actuaciones musicales:

Concierto de Teresa Yanet Trío Sábado 11 a las 18:30h

Sesión DJ TOCRELOAD – Sábado 11 a las 19:30h

Coro de Singspiration – Domingo 12 a las 17h

Concierto de Malfario trío – Domingo 12 a las 18h

Además, se podrá disfrutar de un Speed Dating & Friends, una cata de quesos y un reto picante de la mano de The Sauce Man. También durante los dos días se podrá asistir a un taller creativo de LEGO; y de kokedama, elaborando tu propia bola de musgo con Green Art.

Siempre hay degustaciones de productos de alimentación y bebidas y un gran espacio al aire libre para comer. Además, si acudes con tu perro te lo cuidan en la entrada y si quieres conocer la historia del Museo del Ferrocarril te lo enseñan gratis. ¡Ah! ¡Y no cargues con nada! Te guardan tu carrito, bici o maleta en la consigna.

Comida y bebida

Disfruta de la variedad de comida de los diferentes food trucks que podrás encontrar en el mercado. Jugosas croquetas de jamón, hamburguesas gourmet de carne wagyu o deliciosos rollos de pollo tandoori con queso feta… Todo eso y más encontrarás paseando entre los food trucks, donde también tienes opciones veganas y vegetarianas.

Además siempre podrás acompañar los conciertos o esa comida con diferentes bebidas que podrás conseguir en las barras al rededor del mercado o de diferentes puestos de bebidas especializadas.

El Museo del Ferrocarril

¿Conoces la historia de los coches y locomotoras que alberga el Museo del Ferrocarril? Si tienes interés por saber de dónde vienen estas imponentes máquinas, qué trayectos hicieron mientras estuvieron operativas y cómo funcionaban, no dudes y participa en nuestras visitas guiadas gratuitas. No hace falta cita previa. Al llegar, pregunta en la entrada y te informarán cuándo sale la siguiente visita.

El Tren del Jardín

Mercado de Motores es el paraíso de los niños. Además de los imponentes trenes que posee el Museo del Ferrocarril, cada mes se presenta el paseo en el Tren de Jardín (Menores de edad 1,50 euros, Mayores 2.00 euros). Sábado de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingo de 11:30 a 14:00 horas.

Las mejores revistas, gratis

Si te gustan las revistas, este es tu mercado. Por un lado, siempre tendrás a tu disposición el último ejemplar impreso de la Revista Time Out Madrid, la referencia indispensable para encontrar tu plan perfecto en la capital. Por otro, también tienes gratuitamente todo el abanico de revistas de la Editorial Spain Media. Llévate a casa la revista Forbes, Tapas o L’Officiel.

Información de interés

¿Dónde se celebra el Mercado de Motores?

En el Museo de Ferrocarril. Paseo de las Delicias, 61. 28045 Madrid

Metro: Delicias.

Tren de Cercanías: Delicias.

Aparcamientos más cercanos: Paseo de las Delicias 82 y 101.

Horario del mercado

Sábados de 11 a 21 horas

Domingos de 11 a 21 horas

Los horarios de cierre pueden sufrir ligeros cambios en función de las condiciones meteorológicas y la afluencia de público visitante.

¿Están permitidos perros?

El Museo del Ferrocarril no permite el acceso con perros al interior de la estación. Pero puedes dejarlo en la guardería canina que hay en la entrada, vigilada y acotada. Es gratuita. No hace falta pedir cita.

¿El mercado dispone de consignas?

En Mercado de Motores hay la opción de que no cargues con todas tus bolsas o paquetes. Te las llevan a la salida y allí las puedes recoger cuando salgas. Así te podrás dar una vuelta o tomarte algo sin la incomodidad de llevar bultos contigo. Si vienes con maletas, mochilas, cascos… también te las guardan en consigna.

Fotos: Mercado de Motores.