Detectado el primer caso autóctono de viruela del mono 1b en Madrid

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha confirmado este viernes la detección del primer caso de infección por viruela del mono (monkeypox) correspondiente a la variante Clado 1b con transmisión autóctona.

El paciente es un varón de 49 años de edad que ya se encuentra en aislamiento domiciliario y presenta una evolución favorable, según ha detallado la Administración regional en un comunicado. La infección se confirmó hoy tras la aparición de síntomas en el hombre y la toma de muestras de las lesiones cutáneas.

Salud Pública ha señalado que el paciente manifestó haber mantenido relaciones sexuales con personas residentes en la Comunidad de Madrid, lo que apunta a un contagio dentro de la región. Las autoridades sanitarias han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para rastrear los contactos estrechos del paciente y prevenir la posible propagación de esta variante.

Ya el pasado 23 de septiembre la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid detectó el primer caso de infección por viruela del mono (mpox) de la variante clado 1b en la región, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono, también conocida como mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus del género Orthopoxvirus, emparentado con el virus de la viruela humana. Se detectó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, y ha sido endémica principalmente en regiones de África central y occidental.

El virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel, gotículas respiratorias o materiales contaminados. Aunque suele ser menos letal que la viruela original, puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunodeprimidas o sin acceso a tratamiento.

¿Qué es el clado 1b?

El clado 1b es una variante genética recientemente identificada del virus mpox. Pertenece al llamado clado I, que históricamente ha sido el más virulento y letal, especialmente en África central. El sublinaje 1b se detectó en 2023 y ha mostrado señales de mayor capacidad de transmisión y una tasa de mortalidad más elevada.

Esta variante ha generado preocupación por su posible expansión fuera de África, así como por sus efectos más severos en personas vulnerables. La comunidad científica y organismos de salud pública están intensificando la vigilancia para evitar brotes internacionales.

Síntomas de la viruela del mono

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares y fatiga

Inflamación de ganglios linfáticos

Erupción cutánea (comienza en la cara y se extiende al cuerpo)

Lesiones o ampollas llenas de pus

Dolor al tragar y molestias respiratorias en algunos casos

La mayoría de los síntomas aparecen entre 5 y 21 días después de la exposición. Aunque suele resolverse en 2 a 4 semanas, algunos casos pueden requerir hospitalización.

Prevención y tratamiento

Existen vacunas disponibles (como la basada en el virus vaccinia), pero su distribución es limitada. El aislamiento, el rastreo de contactos y la higiene son fundamentales para evitar la propagación.