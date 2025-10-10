Hortaleza celebra el Día de la Hispanidad con el tradicional izado de la bandera de España

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha presidido hoy el tradicional izado de la bandera nacional de la junta municipal, enmarcada en los actos conmemorativos del 75º aniversario de la anexión del distrito a Madrid y del Día de la Hispanidad “para celebrar nuestros vínculos no solo con los países de Hispanoamérica, sino con otras muchas naciones con quienes compartimos propósitos comunes”.

En los jardines de la Junta Municipal de Hortaleza, Pérez ha recordado que, “este acto solemne” de homenaje a la bandera, que se realiza desde 2023, “representa el orgullo de los vecinos y el sentir de los madrileños por su bandera, por su Constitución y por su país, España” y pone en valor “la concordia y la unión con todas las naciones hispanoamericanas y europeas”. El acto ha contado con la participación de la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid.

Programación para todos los públicos

Como en años anteriores, la Junta Municipal de Hortaleza ha diseñado una programación especial para conmemorar el Día de la Hispanidad con propuestas culturales, deportivas y comunitarias que se están desarrollando en su mayoría durante esta semana.

El Centro Cultural Sanchinarro acoge un ciclo de conferencias en torno a la hispanidad, donde escritores e historiadores impartirán charlas sobre personajes históricos y el mundo en la época medieval. Tras la conferencia de Isabel San Sebastián, Urraca, la temeraria, retrato de una reina guerrera, le seguirán Narradores de lo extraordinario: cronistas, soldados y poetas del nuevo mundo (martes 14) con Daniel Arveras; Una corona entre versos y encajes: Isabel II y su tiempo (jueves 16) por parte de Cristina Barreiro y La juglaresca, la cuna de nuestro lenguaje universal (jueves 23) con Antonio Pérez Henares.

Además, el domingo 12 de octubre, el Centro Cultural Hortaleza albergará el espectáculo de teatro infantil Un viaje mágico por la hispanidad (12:00 h) y, por la tarde, se representará en el Carril del Conde el cuentacuentos El gran viaje de la hispanidad (18:00 h).

Por otro lado, los centros municipales de mayores han disfrutado de una agenda especial para acercar la importancia de este acontecimiento histórico a los usuarios con talleres de banderines y murales con motivos hispánicos, visitas culturales, talleres de cocina o lectura de poemas y textos sobre la diversidad cultural.

En el ámbito de la educación, escolares de 4º a 6º de primaria de los colegios Gredos San Gredos, Santa Francisca Javier Cabrini y Luis Cernuda, entre otros, han disfrutado del cine fórum La hispanidad en imágenes.

Y por último, el Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés acoge este fin de semana clases de zumba, pilates, fitness o gimnasia acuática, además de torneos infantil y adulto de tenis y pádel./