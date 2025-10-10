Cortes y desvíos al tráfico por la celebración del Día de la Fiesta Nacional en Madrid

La celebración, el próximo domingo, 12 de octubre, del desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional conllevará una serie de afectaciones a la movilidad. Para garantizar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos durante los actos conmemorativos, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un completo plan de movilidad con una serie de medidas que contarán con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y agentes de movilidad, para este evento en el que se prevé la asistencia de 80.000 personas.

La parada militar, que afectará a los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela, discurrirá entre las 11:00 y las 14:00 h. Y, el desfile, que se iniciará a las 12:00 h partirá de la glorieta del Emperador Carlos V, para proseguir por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón, donde está prevista su finalización a las 13:30 h.

Si bien durante los días previos la movilidad se verá afectada por las labores de montaje y desmontaje en el entorno del recorrido del desfile, el domingo, 12 de octubre, entre las 7:30 y las 14:00 h, quedarán cortados al tráfico en su totalidad las siguientes calles: plaza del Emperador Carlos V, paseo del Prado, plazas de Cánovas del Castillo y Cibeles, paseo de Recoletos, plaza de Colón, plaza de la Lealtad, calle de Antonio Maura (desde la plaza de la Lealtad hasta su confluencia con Alfonso XII), calle de Felipe IV (desde el paseo del Prado hasta la calle Moreto), calle de Alfonso XII (carriles izquierdos y de incorporación entre Espalter y Antonio Maura), lateral del paseo del Prado (entre las plazas de la Lealtad y de Cibeles en sentido norte), plaza de Murillo y calle de Espalter.

Además, entre las 7:30 h y las 15:00 h también se verán afectadas por cortes de tráfico en parte de su recorrido las vías de Santa María de la Cabeza (desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la calle Batalla del Salado), glorieta de Atocha (desde San Eugenio hasta la glorieta del Emperador Carlos V); paseo de la Infanta Isabel (desde la glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII); avenida de Ciudad de Barcelona (desde el paseo de la Infanta Isabel hasta Narciso Serra); calles de Serrano (desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna y desde Armada Española hasta Ayala); Génova (con dirección hacia la plaza de Colón y desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano).

Asimismo, se prevén cortes de tráfico en el lateral del paseo de la Castellana con Goya y Ayala, en Armada Española (entre Colón y Serrano), en Goya (entre Castellana y Serrano) y en las calles de Hermosilla y Ayala. También experimentará cortes el paseo de la Castellana, en los carriles que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y la de Monte Esquinza, así como el paseo de la Castellana, desde la plaza de Colón hasta la plaza de Emilio Castelar; y la calle de Ruiz de Alarcón (desde Felipe IV hasta la academia y la terraza frente a la Iglesia de San Jerónimo el Real).

El plan de movilidad establece que se procurará mantener el tráfico rodado en el acceso a la estación de Atocha por la calle Méndez Álvaro, Alfonso XII y avenida de Ciudad de Barcelona y el paso transversal desde la calle de General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del paseo de Castellana donde se dejará libre la glorieta, así como la de Doctor Marañón para permitir el paso transversal y el acceso al lateral de subida del paseo de la Castellana. También, en función de los flujos circulatorios, se hará lo posible por dejar liberada la movilidad por debajo del túnel desde la avenida de Ciudad de Barcelona a la ronda de Atocha y viceversa.

Oferta de transporte público y servicios municipales afectados

Un total de 48 líneas de la red diurna que gestiona la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) se verán afectadas entre las 7:30 h y las 15:00 h. Son las siguientes líneas: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto. También se verán afectadas las siguientes 11 líneas de la red nocturna: N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.

Asimismo, siete estaciones de BiciMAD se mantendrán cerradas el 12 de octubre, de 07:00 h a 15:00 h y las paradas de taxi situadas en los aledaños y en el recorrido del desfile también quedarán inutilizadas en este horario. Se puede consultar más información en las webs www.emtmadrid.es y BiciMAD.

Como alternativa, el Ayuntamiento solicita a los ciudadanos utilizar la oferta de transporte público regional. Para ello, los usuarios disponen de las siguientes líneas de Metro para asistir al evento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y ramal Ópera; siendo las estaciones más próximas las de Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También se encuentran en las cercanías las estaciones de Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez, así como Cercanías de Recoletos y Atocha.

Los aparcamientos del entorno de la celebración del desfile también se verán afectados, principalmente los de los distritos de Centro, Retiro y Salamanca: el de Sánchez Bustillo, Las Cortes, plaza del Rey, Villa de París, Recoletos, aparcamiento para residentes de Esteban Villegas, Espalter y Antonio Maura, aparcamientos de la calle Montalbán, plaza de Colón y calle Serrano (II y III), así como el aparcamiento mixto de Recoletos.