Detectado el primer caso importado de viruela del mono 1b en Madrid

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de infección por viruela del mono (mpox) de la variante clado 1b en la región, lo que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias.

Se trata de un hombre de 32 años de edad que había viajado al país africano de Tanzania en agosto y que habría mantenido relaciones sexuales de riesgo, por lo que después de presentar los síntomas y tomarse muestras en el Hospital Ramón y Cajal, ha permanecido en aislamiento domiciliario donde evoluciona favorablemente.

Dichas muestras extraídas fueron remitidas al Centro Nacional de Microbiología, dependiendo del Ministerio de Sanidad y ubicado en el Instituto de Salud Carlos III, para su análisis final, confirmándose la infección el pasado jueves.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono, también conocida como mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus del género Orthopoxvirus, emparentado con el virus de la viruela humana. Se detectó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, y ha sido endémica principalmente en regiones de África central y occidental.

El virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel, gotículas respiratorias o materiales contaminados. Aunque suele ser menos letal que la viruela original, puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunodeprimidas o sin acceso a tratamiento.

¿Qué es el clado 1b?

El clado 1b es una variante genética recientemente identificada del virus mpox. Pertenece al llamado clado I, que históricamente ha sido el más virulento y letal, especialmente en África central. El sublinaje 1b se detectó en 2023 y ha mostrado señales de mayor capacidad de transmisión y una tasa de mortalidad más elevada.

Esta variante ha generado preocupación por su posible expansión fuera de África, así como por sus efectos más severos en personas vulnerables. La comunidad científica y organismos de salud pública están intensificando la vigilancia para evitar brotes internacionales.

Síntomas de la viruela del mono

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares y fatiga

Inflamación de ganglios linfáticos

Erupción cutánea (comienza en la cara y se extiende al cuerpo)

Lesiones o ampollas llenas de pus

Dolor al tragar y molestias respiratorias en algunos casos

La mayoría de los síntomas aparecen entre 5 y 21 días después de la exposición. Aunque suele resolverse en 2 a 4 semanas, algunos casos pueden requerir hospitalización.

Prevención y tratamiento

Existen vacunas disponibles (como la basada en el virus vaccinia), pero su distribución es limitada. El aislamiento, el rastreo de contactos y la higiene son fundamentales para evitar la propagación.