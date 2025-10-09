Eva Mir, Matías Umpierrez, Luis Luque, Javier Gomá y Maquinant Teatre, en la nueva temporada de Nave 10 Matadero

Nave 10 Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte centrado en la creación contemporánea, el pensamiento crítico y el encuentro intergeneracional, avanza su programación para el primer trimestre de la temporada 2025-26. La familia, la identidad, el valor de la vida cotidiana y el aprendizaje de la gestión emocional serán temas centrales en las propuestas de la Sala Max Aub.

Tras el inicio de temporada el pasado día 1 con Agrupación Señor Serrano y su Historia del amor, llega, del 9 al 19 de octubre, la obra Pródigo, con la mirada incisiva de la joven creadora valenciana Eva Mir —Premio Calderón de la Barca 2019 y vencedora del Certamen Internacional de Comedia 2023—, que escribe y dirige esta pieza contemporánea a partir de la parábola bíblica. Una historia que nos sumerge en el desencanto de una generación que no es capaz de imaginar un futuro y que cuenta con Sonia Almarcha e Íñigo Rodríguez-Claro en escena.

Matías Umpierrez regresa a Matadero Madrid con Eclipse, del 28 de octubre al 9 de noviembre, un montaje performático que fue un éxito de público y crítica en su anterior paso por las naves de este espacio municipal. Umpierrez reflexiona sobre las identidades enmascaradas y las barreras que elegimos como individuos y como sociedad e invita al público a un viaje escénico de gran potencia visual y conceptual.

El primer estreno absoluto de la temporada llega de la mano de Luis Luque, director artístico de Nave 10 Matadero, con Filosofía mundana, del 21 de noviembre al 20 de diciembre. Con actores de la talla de Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Laura Pamplona, esta propuesta invita al espectador a ampliar su razonamiento crítico y a filosofar para convertir lo que creemos lejano en algo cercano. Un montaje que propone una experiencia única: llevar a escena una selección de los microensayos filosóficos de Javier Gomá convirtiéndolos un encuentro escénico con lo próximo y lo cotidiano.

Para celebrar la Navidad, Nave 10 ofrecerá de nuevo su ciclo ‘Navidiez’, donde podremos ver Boira, el 27 y 28 de diciembre, un espectáculo de teatro multidisciplinar para toda la familia, lleno de imágenes sorprendentes y música en directo, para hablar sobre la tristeza y los recursos que necesita la infancia para afrontar sus estados de ánimo.

Conferencias, talleres y más

La programación de la nueva temporada en Nave 10 se completa con la primera conferencia escénica a cargo del escritor, educador y filósofo Santiago Beruete que con PLAN(e)TA el 11 de noviembre, nos propone convertir en esperanzas las dudas sobre el futuro. En este diálogo escénico, un jardinero intenta explicar en qué consiste ser humano a un auditorio formado por plantas.

Se inicia también la segunda promoción del proyecto de mediación Escuela de Espectadores Sénior, donde 25 personas mayores de 65 años tendrán una oportunidad única de explorar y participar en el mundo del teatro desde una nueva perspectiva. El proyecto pretende poner en valor el sentido de comunidad y red de cuidados, así como fomentar la cultura de proximidad.

Por último, en su línea formativa, Nave 10 Matadero ofrece también cuatro talleres profesionales con artistas europeos y latinoamericanos. El primero de ellos llegará del 25 al 28 de noviembre bajo el título Hacer escena, a cargo de la actriz, directora y docente argentina Fernanda Orazi, directora invitada de la temporada 2025-26.