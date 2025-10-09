Cultura y OcioDistritosTetuán

La magia circense llega a Tetuán con el Festival de Circo MADN

Gacetín Madrid

Tetuán acoge un año más el Festival de Circo MADN, un evento que celebra la creatividad y la diversidad en el mundo del circo contemporáneo para conectar a artistas, familias y apasionados del arte escénico en experiencias inolvidables.

El Centro Cultural Eduardo Úrculo es uno de los escenarios del festival, que tendrá dos paradas en el distrito los días 10 y 11 de octubre. Apunta en tu agenda de fin de semana:

Circo-malabares: Ejes

Los malabaristas Gorka e Imanol presentan este homenaje repleto de verdad y poesía, que pretende sorprender e hipnotizar a través de elementos como los diábolos. La cita: a las 19 h el 10 de octubre, recomendada para mayores de 6 años.

Circo-rueda: A mesure-handle with care

El día 11 a las 19 h es el turno del espectáculo de Accompany ME, compañía fundada por Elena Damasio y Monika Neverauskaite. Su espectáculo À Mesure – Handle with Care evoca las fortalezas y vulnerabilidades de una relación entre dos personas. A través del lenguaje de la rueda Cyr, dos mujeres nos invitan a su espacio íntimo, compartiendo escenas de su vida cotidiana, donde se arman de paciencia y juegan con el paso del tiempo. No te pierdas este show recomendado para mayores de 5 años.

Si te gusta el circo a otro nivel, no te puedes perder estas innovadoras propuestas. ¡Te esperamos!

