Hispanidad 2025: Dillom, Niña Polaca, Babasónicos y Silvana Estrada (entre otros) llenan de música Madrid este viernes

La Comunidad de Madrid prosigue con la celebración de Hispanidad 2025, que encara su recta final con los conciertos gratuitos de, entre otros, Bomba Estéreo, Alizzz, Niña Polaca, Eliades Ochoa y Babasónicos. Continúan, además las múltiples actividades de danza, teatro, gastronomía, cine o arte.

Así, este viernes 10 de octubre por la mañana, en la Real Academia de San Fernando de la capital, tendrá lugar un recital de canto y piano a cargo de la soprano Laia Falcón Alberto Rosado (12:00 h).

Por la tarde, en la Puerta del Sol será el turno del espectáculo del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya (18:00 h) y los conciertos del grupo argentino Miranda (19:50 h) y de Babasónicos (21:30 h). Por Plaza Mayor pasarán Maestro Espada (18:30 h), Rita Payés (20:00 h) y Silvana Estrada (21:30 h), mientras que el Conservatorio Profesional de Danza Fortea (18:30 h), Muerdo (20:00h) y Dillom (21:45 h) estarán en Plaza de España y Nacho Nacif (20:00 h) y Niña Polaca (21:30 h) en Puente del Rey-Madrid Río.

Además, la Casa Museo Lope de Vega albergará La Mujer en Hispanoamérica, música y poesía del Trío Nuestra América (19:00 h) y las salas de Madrid en Vivo, conciertos de la argentina Sofia Gabanna, en Silikona (21:00 h) y los cubanos Emilio Ibáñez y William Vivanco, en Rincón del Arte Nuevo (22:30 h).

Sábado y domingo

El sábado 11la Puerta del Sol será testigo de los directos de El Twanguero (13:00 h), OnOff (18:50 h), Kevin Johansen + Liniers + The Nada (20:00 h) y del espectáculo del Ballet Flamenco de Madrid (21:40 h). En la Plaza Mayor actuarán Mocedades y Los Panchos (13:00 h), la Orquesta Aragón (18:45 h) y María José Llergo (21:00 h).

Al escenario de Plaza de España llegarán Eliades Ochoa (13:00 h), La Ganga Calé (19:30 h) y Alizzz (21:30 h); y en Puente del Rey – Madrid Río, Gerardo Morán (13:00 h), Bareto (19:00 h) y Karina La Princesita (21:30 h). Y las salas de Madrid en Vivo tendrán a: Papelón, en Hangar 28 (21:00 h), Jump For Sugar & Blues, en Tempo Audiophile Club (22:00 h) y Oscar Rápalo, en Rincón del Arte Nuevo (00:00 h).

Este día destacan también los pasacalles y otras actividades para todos los públicos que se desarrollarán en varios puntos. Por los Jardines del Palacio de Vista Alegre desfilarán: Palabras por un tubo, de generación ARTes (11:30 h); el teatro de objetos Con 1 kilo de harina, de la compañía Fernán Cardama (12:30 h); la Zar-suela Street, de la Zigurat Circus Band (16:30 h), y Alquimia (clown, teatro y circo), de El Negro y el Flaco (17:30 h).

Y en el Parque de Santander habrá espacio para el humor y la magia de la mano de Salakasim (12:15 h), nuevo pase de Zar-suela Street (13:00 h), músicas y bailes de Ecuador con la A.S.C. Quitus Madrid (17:00 h) y el espectáculo itinerante Tchymizayagua(18:00 h).

El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en los Jardines del Palacio de Vista Alegre estarán Acrocirkus, de la Fundación Tchyminiguagua (11:30 h), y los títeres ¿Hacer o Facer? del grupo de teatro Los Pintores (13:00 h). El Parque de Santander se llenará de magia, clown y malabares con Check-Out, de la compañía Adrián Conde (12:00 h) y acogerá los bailes tradicionales bolivianos de Suri-Sikuri, de la Fraternidad Cultural Diablada Boliviana (13:00 h).

Por otro lado, oferta musical también continúa en: Plaza de España con los conciertos de Sonora Ponceña (13:00 h), Tiraya (18:00 h) y la banda colombiana Bomba Estéreo (19:30 h); Puerta del Sol con espectáculo de zarzuela de la Orquesta Ciudad de Alcalá (13:30 h), concierto de Naiza (18:00 h) y Los40 Hispanidad Pop (19:00 h); Plaza Mayor con el recital de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ORCAM (12:00 h) y la Gran Gala del Corral de la Morería (21:00 h); y en las salas de Madrid en Vivo con María Cristina Plata, en la Sala Villanos (19:00 h), y los venezolanos José y El Toro, en Café La Palma (21:00 h).

Además, en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas actuará Argenta Ensamble (17:00 h) y las bandas de música de CiempozuelosAlcobendasMecoAlgeteSan Martín de la VegaNavalcarnero Brunete harán lo propio en   sus municipios.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

