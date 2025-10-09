Cortada la circulación en la L10 de Metro de Madrid por más de 1 hora

Madrid ciudadNoticias

El servicio de la Línea 10 de Metro de Madrid entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Alonso Martínez ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este jueves, 9 de octubre, desde las 17:20 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una « incidencia en las instalaciones» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 1 hora», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 19:05 horas aún sigue interrumpido, casi 2 horas después. Según ha podido saber GACETÍN MADRID, se ha debido a una avería en la catenaria en la estación de Gregorio Marañón.

Aunque el corte en la Línea 10 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón y Alonso Martínez, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

