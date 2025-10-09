Cine Yelmo reabre en La Vaguada tras su primera reforma integral en 40 años

Cine Yelmo, exhibidora líder en España, anuncia la reapertura de su cine en el centro comercial La Vaguada (Madrid) el próximo jueves 16 de octubre, tras la primera reforma integral en sus más de 40 años de historia.

Tras adquirirlo el pasado año, Cine Yelmo ha transformado por completo este cine para ofrecer una experiencia cinematográfica que responde a las nuevas expectativas del público. La reforma abarca desde el rediseño de las salas hasta la incorporación de mejoras tecnológicas y de confort que elevan la experiencia del espectador a un nuevo nivel.

Las nuevas instalaciones presentan salas más amplias, una disposición optimizada y butacas más cómodas, pensadas para disfrutar del cine de forma más envolvente. Todo ello responde a la apuesta de Cine Yelmo por la innovación y la excelencia en cada detalle.

Este cine emblemático —el primero inaugurado dentro de un centro comercial en España— recupera así su lugar en el panorama cultural de Madrid, no solo como espacio de exhibición, sino también como un entorno versátil donde empresas y particulares podrán organizar eventos únicos en un ambiente cinematográfico.

Con esta reapertura, Cine Yelmo refuerza su compromiso con la modernización del sector, la mejora continua de la experiencia del espectador y el fomento de la cultura cinematográfica, reactivando un punto de referencia histórico para adaptarlo a las formas contemporáneas de vivir el cine.

SOBRE CINE YELMO

Cine Yelmo, empresa líder del Sector de la Exhibición en España, es parte de Cinépolis, segunda cadena a nivel mundial con presencia en México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Brasil, India, España, Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Indonesia. Cine Yelmo cuenta con los más avanzados sistemas de proyección y sonido, sus salas ofrecen una gran espectacularidad y la mejor experiencia de ocio y cine posible.

Con más de 500 pantallas, todas ellas 100% digitales y 53 complejos repartidos entre Madrid, Barcelona, Tarragona, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife, Asturias, Álava, A Coruña, Cádiz, Vigo, Lugo, Albacete, Alicante, Almería, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Asturias, La Rioja, Vizcaya, Valladolid y Navarra, Cine Yelmo ofrece una experiencia cinematográfica completa en sus salas tradicionales, Premium, Luxury, Junior, Macro XE o 4D E-motion con una clara apuesta por la innovación a través de proyectores láser y sonido dolby, entre otros, y por la gastronomía con cada vez más cocinas propias.